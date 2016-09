Les Canadiens prennent leur revanche

Équipe Canada ne s’est pas laissé faire, samedi, prenant sa revanche sur les États-Unis avec une victoire de 5-2 dans un match préparatoire de la Coupe du monde de hockey, à Ottawa.

Les Canadiens ont inscrit trois buts lors de la première période. Logan Couture a marqué le premier but pour l’équipe nationale. John Tavares et Jay Bouwmeester l’ont suivi moins de cinq minutes plus tard.

Ryan McDonagh et John Carlson ont cependant réduit l’écart à 3-2, mais Matt Duchene et Tavares, encore une fois, se sont assurés de ne pas donner beaucoup d’espoir aux Américains.

Corey Crawford et Braden Holtby ont défendu le filet pour le Canada. Crawford a été parfait sur 10 tirs reçus. Pour sa part, Holtby a cédé à deux reprises sur 13 lancers.

Ben Bishop et Cory Schneider étaient les gardiens pour les États-Unis. Bishop a réalisé 13 arrêts sur 14 en 20 minutes de jeu, alors que Schneider a laissé quatre buts aux Canadiens en 24 lancers.

Le Canada affrontera la Russie mercredi prochain à Pittsburgh, lors de son dernier match préparatoire.