L’éclosion de l’empire Molson (1786)

Au lendemain de la Conquête du Canada, les Britanni­ques étaient obsédés par l’idée de posséder Montréal. Mais comme les Sulpiciens étaient de grands propriétaires terriens, ce fut moins sur la terre que les Britanniques allaient miser que sur l’industrie. Ça tombait bien: une révolution technologique sans précédent dans l’histoire se tramait.

C’est ainsi que presque tous les bouleversements que Montréal connaîtra au 19e siècle seront le fait des Anglais et que ceux-ci s’assureront que les nôtres soient réduits aux rôles d’ouvriers ou de spectateurs.

Si vous passez rue Notre-Dame, près du pont Jacques-Cartier, vous remarquerez une vieille bâtisse grise qui dégage occasionnellement des odeurs de houblon. Elle remonte au lendemain de la Conquête, à l’été 1786. Le propriétaire de ce complexe, un certain John Molson, était arrivé dans notre Montréal conquis en provenance de Moulton, en Angleterre, à l’âge de 18 ans.

Savait-il alors qu’à part sa brasserie, qui commença par huit boisseaux d’orge pour malter la bière, il allait devenir un chevalier de l’industrie mondiale et fonder ni plus ni moins qu’une dynastie familiale? Probablement un peu. Visionnaire, cet homme d’exception flairait déjà le progrès économique lié aux nouvelles technologies, comme en témoignait son célèbre Accommodation, le premier bateau à vapeur du Canada, qui aidera Montréal à supplanter Québec en tant que métropole du Canada.

L’intelligence de Molson lui donnait une longueur d’avance sur ses concurrents. Il comprenait avant tout le monde ce qui allait se produire. Molson s’intéressait ainsi à tout ce qui était lié au transport, notam­ment le chemin de fer, qui allait tout bouleverser. Cet homme d’affaires dynamique savait également que, dans une monarchie constitutionnelle aussi oligarchique que l’était alors la Grande-Bretagne, il fallait aussi faire de la politique... pour la faire pencher en faveur de ses entreprises.

Legs

Molson devint député de Montréal-Est, élu par les nôtres. Dans les années 1830, il devint le premier actionnaire du tout premier chemin de fer et il fit construire une voie ferrée pour relier La Prairie à Saint-Jean afin de faciliter le transport des marchandises jusqu’aux portes de Montréal. Et qui se trouvait à bord du train pour l’inauguration? Nul autre que le chef autonomiste et patriote Louis-Joseph Papineau, qui en était à élaborer son programme de revendications pour le Bas-Canada. Bien sûr, Molson s’opposera à Papineau en finan­çant un contingent armé voué à battre les républicains qui contestaient la Couronne. Quelques années plus tard, quand un de ses bateaux faillit sombrer près de Repentigny, les habitants demeurèrent les bras croisés – malgré les Help! – et refusèrent d’aider cet homme qui avait contribué à écraser les Patriotes.

Deux projets intéressaient tout particulièrement Molson: la cons­truction du canal de Lachine, dont tout le monde parlait depuis plus de cent ans sans jamais passer aux actes, canal qui sera le principal vecteur de l’industrialisation du Canada, et celle d’un hôpital public moderne à Montréal. Même si son projet d’hôpital fut rejeté par les parlementaires du temps, Molson et ses fils John Jr, Thomas et William contribuèrent à la fondation de l’Hôpital général de Montréal (sous le seul nom de «Montreal General Hospital», bien sûr).

Ce qui est vraiment remarquable, c’est la durée de cette dynastie... puisque la famille Molson demeure importante près d’un quart de millénaire après les premiers achats de l’illustre aïeul! Cela nous en impose d’autant plus que nous, Québécois, nous peinons à transmettre nos compagnies à la génération suivante. Que ce soit les restaurants St-Hubert ou le Cirque du Soleil, on a l’impression que la transition est toujours impossible... et on vend à l’étranger! Bref, je ne serais pas étonné que la famille Molson, arrivée ici avant l’Acte d’Union, avant la Confédération et avant la Révolution tranquille, soit encore là quand le Québec lui-même aura disparu dans un Montréal enfin anglicisé dont l’illustre John Molson rêvait sans doute... Quant au hockey qui est associé à son nom, l’aïeul Molson n’avait aucune idée que ce sport existerait un jour!

Photo courtoisie des Archives municipales de Montréal

Photo courtoisie des Archives municipales de Montréal

- Avec la collaboration de Louis-Philippe Messier