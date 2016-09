L’envers du héros

Premier long métrage à être presque intégralement tourné en format IMAX, Sully marque également la première collaboration – fort réussie – entre Clint Eastwood et Tom Hanks.

Minutieusement, précisément, Clint Eastwood et le scénariste Todd Komarnicki reconstituent les événements de ce 15 janvier, à jamais gravés dans la mémoire collective. S’inspirant de l’ouvrage écrit par Chesley Sullenberger et Jeffrey Zaslow, le public a donc droit à un regard sur toutes les facettes de cet accident (incluant quelques flashbacks sur la vie du pilote) qui n’a duré que 208 secondes.

Raconté du point de vue de Sully – Aaron Eckhart incarne son copilote et Laura Linney, sa femme – le long métrage ne laisse aucune zone d’ombre. Ni sur les circonstances de l’accident (un vol de bernaches du Canada entre en collision avec l’appareil, provoquant l’arrêt des deux moteurs... du jamais vu dans l’histoire de l’aviation), ni l’enquête du NTSB (obligatoire dans tous les cas d’accidents), ni le choc post-traumatique souffert par Chesley Sullenberger, ni même le travail impressionnant des équipes de secours (les opérations ont duré 20 minutes). Autant d’éléments passionnants qui présentent les faits sans jamais tomber dans le voyeurisme, à l’instar des autres films biographiques du réalisateur (on pense notamment à J. Edgar ou encore à Tireur d’élite américain).

Film le plus technique de Clint Eastwood, qui a eu entièrement raison de choisir la technologie IMAX plutôt que la 3D, Sully offre une immersion parfaite dans l’action, le public se trouve, comme Chesley Sullenberger et son copilote, dans le cockpit de l’appareil au moment de l’incident. On entend les moteurs vrombir, exploser, puis cesser de fonctionner. On «sent» littéralement les turbulences, le fait que l’appareil plane et on prend toute la mesure – comme Sully – de la catastrophe évitée de justesse.