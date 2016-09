Nouvelles recrues à Hollywood

La rentrée des classes est souvent synonyme de nouveaux visages à découvrir. Et dans les prochaines semaines, plusieurs jeunes talents tenteront de laisser leur marque en prenant d’assaut le grand écran. Qu’ils en soient à leur premier rôle ou non, voici quelques acteurs qui risquent d’attirer l’attention des cinéphiles au cours des prochains mois.

Anya Taylor-Joy Photo AFP

L’année 2016 aura été bonne pour Anya Taylor-Joy. Révélée l’hiver dernier au générique de The Witch, elle tient aujourd’hui la vedette du suspense de science-fiction Morgan. Son visage risque fort bien de devenir de plus en plus familier, alors que la jeune actrice de 20 ans enfile les projets. Parmi ses prochains films, soulignons Split, nouvelle ­offrande du célèbre M. Night Shyamalan, à prendre l’affiche en ­janvier prochain. Elle y tiendra le rôle d’une adolescente qui, avec deux amies, se retrouve séquestrées par un psychopathe aux personnalités multiples.

Devon Terrell Photo courtoisie

Peu de gens connaissent le nom de Devon Terrell. Mais c’est dès ce soir que la situation risque de changer, avec la première mondiale de Barry au Festival du film de Toronto. Devon Terrell incarne Barack Obama dans ce film retraçant la jeunesse du président américain. À quelques semaines des élections américaines, gageons que le film risque de beaucoup faire jaser.

Asa Butterfield Photo WENN

On a déjà vu Asa Butterfield au grand écran dans des films tels que Hugo et Ender’s Game. Mais ce mois-ci, un tout nouveau public pourra le découvrir dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, le très attendu dernier film de Tim Burton. En adaptant le best-seller du même nom, le célèbre cinéaste nous convie dans un orphelinat qui accueille des pensionnaires pour le moins singuliers. Et ­comme le livre dont s’est inspiré Tim Burton a eu droit à deux suites, Asa Butterfield pourrait bien reprendre du service auprès de Miss Peregrine dans les ­prochaines années.

Jaz Sinclair Photo AFP

Dès ce week-end, Jaz Sinclair tient la vedette de When the Bough Breaks, dans lequel elle incarne une mère porteuse qui développe une obsession malsaine (et meurtrière?) en tombant amoureuse de l’homme dont elle porte l’enfant. La jeune actrice de 22 ans a également bouclé le tournage de Fun Mom Dinner, où elle donnera la réplique à Toni Collette et Adam Levine.

Alex Roe Photo WENN