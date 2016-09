PLQ: la compétence n’est même plus nécessaire

Je prédis qu’il y a un sujet qu’ils n’aborderont pas. Et ce ne sera pas de leur faute.

Faisons une liste des blessures récentes que s’est auto-infligées le gouvernement Couillard: Daoust, Poëti, Barrette, Normandeau, Lessard, l’UPAC et j’en oublie.

Malgré cela, le PLQ serait reporté au pouvoir. L’éléphant se cache plus loin dans le sondage.

Bien sûr que non. Ce serait une insulte aux non-francophones de dire qu’ils ont une plus grande élasticité en matière d’éthique.

Si un référendum avait lieu maintenant, les non-francophones voteraient NON à 90 %, le genre de score qu’on trouve dans les dictatures.

Ce rejet est massif et inaltéré depuis des décennies. Il est compréhensible quand on se met dans la peau d’un immigrant.

Les francophones, eux, se divisent dans des proportions normales pour une société ouverte et démocratique: NON à 53 % et OUI à 47 %.