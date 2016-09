Promenons-nous dans les bois...

On a longtemps – et souvent – entendu parler de nouveaux projets entourant la désormais célèbre légende de la sorcière Blair, entité diabolique qui hante une petite communauté de 150 âmes située à l’ouest de Baltimore. Une suite a déjà été évoquée, un ­remake aussi. Puis, plus rien.

Après avoir fonctionné à plein régime durant des années, la machine à ­rumeur s’est pratiquement éteinte.

Pendant ce temps, Adam Wingard bossait sur un nouveau projet. D’abord intitulé La Forêt, le film a été tourné, puis promu, sous ce nom, sans que les détails du scénario ne soient connus du grand public. Ce n’est qu’en juillet dernier, au Comiccon de San Diego, que l’annonce a été faite: le long-métrage était en fait un nouveau chapitre ­traitant du mythe de la sorcière Blair.

Les membres de l’équipe ont alors ­raconté qu’ils avaient préféré taire leurs véritables intentions, par crainte d’être influencés par les détracteurs.

Une oeuvre qui vieillit bien Photo courtoisie Films Séville

Dix-sept années après sa sortie, force est de constater que Le Projet Blair a bien vieilli. Mais pour bien apprécier l’expérience, on doit évidemment se ­replonger dans le climat de l’époque, soit bien avant que les téléphones ­intelligents dotés de GPS soient ­monnaie courante.

On ne peut toutefois pas en ­dire autant de la suite, Le livre des ténèbres: Le projet Blair 2, sortie ­l’année suivante. Très mauvais sur grand écran, le film est devenu encore plus pénible à regarder aujourd’hui.

Heureusement, le scénariste Simon Barrett a décidé de faire fi de ce ­deuxième chapitre; La légende Blair ne se ­base donc que sur l’intrigue du ­premier film.

On y suivra donc le frère de Heather Donohue, une des présumées victimes de la sorcière, disparue lors du premier volet. Après avoir découvert ce qu’il croit être les bandes vidéos filmées par sa sœur, il mettra le cap sur Burkitts­ville dans l’espoir de la retrouver ou, du moins, élucider le mystère qui le ­tenaille depuis son enfance.

Naissance d’un phénomène Photo courtoisie Films Séville

À sa sortie, en 1999, Le Projet Blair avait créé une certaine révolution cinématographique qui allait s’étendre bien au-delà de l’épouvante. Le film a donné naissance à l’élan du «found footage» (terme qui pourrait se traduire par «images retrouvées»), un phénomène visant à ancrer le récit dans la ­réalité, brouillant parfois les pistes entre la fiction et les faits véridiques. Le concept a été imité – et parodié – à maintes reprises; on n’a qu’à penser aux films Activité paranormale, ­Cloverfield, Chronique et Projet X.

Entre bonnes mains

Mais aujourd’hui, à quoi s’attendre de ce fameux Blair Witch? Difficile à dire, outre le fait que la bande-annonce est plutôt prometteuse.

Les cinéphiles peuvent toutefois se rassurer, sachant que le projet a été porté entre bonnes mains; Adam ­Wingard et Simon Barrett se sont fait remarquer des amateurs d’horreur à deux reprises déjà avec Tu es le ­prochain et The Guest, des œuvres ­particulièrement efficaces.