Quatre pompiers morts du cancer honorés

Ainsi, Philippe Primeau, décédé en juillet 2015 à l’âge de 74 ans d’un cancer du rein, Paul Girard, mort en avril 2014 à l’âge de 73 ans des suites d’un cancer de la vessie, Raymond Daigneault, décédé en juin 2013 à l’âge de 84 ans en raison d’un cancer du rein, et Yvon Damato, mort en janvier 2012 à l’âge de 77 ans des suites d’un cancer de la vessie, recevront les honneurs. Leurs noms seront ajoutés au monument des sapeurs morts en devoir à l’occasion de la 14e édition de la cérémonie annuelle de la Fondation canadienne des pompiers morts en service.

En avril, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a fait un pas vers l’avant afin de faciliter la reconnaissance d’un cancer lié au métier. Les critères ont été définis et il est désormais beaucoup plus facile de faire approuver une demande, a expliqué M. Ross. Depuis ces modifications, le téléphone n’a pas cessé de sonner. Le vice-président du syndicat des pompiers traite actuellement une soixantaine de dossiers.