Robillard-Millette exclue des qualifications

Même si son parcours à la Coupe Banque Nationale s’est arrêté dès le premier tour des qualifications, samedi, Charlotte Robillard-Millette préférait voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide.



La jeune Québécoise de 17 ans a offert une résistance sentie à la manche initiale avant que les choses ne se gâtent par la suite, s’inclinant 6-4, 6-1 devant la Tchèque Tereza Martincova à sa première apparition en carrière sur le court central du PEPS de l’Université Laval.



«Je pense qu’elle s’est ajustée à mon jeu (en deuxième manche), a analysé la joueuse de Blainville, inscrite en qualifications grâce à un laissez-passer. Elle a trouvé des faiblesses dans mon jeu qui fonctionnaient bien pour elle et elle les a exploitées. J’ai fait aussi plus d’erreurs que j’aurais dû, mais j’allais pour mes coups et je suivais mon plan de jeu. Il y a de petits trucs à améliorer et je prends ce qui est positif de ce match.»



À égalité 3-3, Robillard-Millette a été brisée au jeu suivant et a été incapable de revenir de l’arrière. La gauchère a sauvé un total de sept balles de bris durant la rencontre, comme quoi elle n’était pas intimidée par son adversaire.

«J’ai eu mes opportunités et ça aurait pu être un premier set différent, surtout si j’avais mieux servi, a-t-elle admis. Je m’amenais ici en sachant que toutes les joueuses étaient fortes.»



En transition



Membre du Centre national, Robillard-Millette se familiarise tranquillement au monde professionnel après avoir connu du succès chez les juniors. La Coupe Rogers, plus tôt cet été, et le tournoi de Québec figuraient parmi ses premières sorties sur le circuit de la WTA.



«Il faut que j’apprenne. C’est une grosse différence. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération: les joueuses sont plus expérimentées et sont plus fortes. Physiquement, pour moi, c’est difficile d’enchainer des matchs professionnels pour l’instant, mais ça va venir avec le temps. Côté résultats, c’est plus difficile d’aller chercher des victoires, surtout quand je joue de gros tournois comme la Coupe Rogers ou celui de Québec. Mais je ne m’en fais pas trop avec ça et je me dis que si je continue de m’améliorer et de m’entrainer, ça va venir», a-t-elle ajouté.

Ses prochains arrêts seront en Italie pour des événements ITF, avant de revenir au pays pour le Challenger de Saguenay.