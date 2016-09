Souvenirs de jeunesse

Annie Blanchard puise dans ses souvenirs d’enfance avec Those Were the Days, un premier album en anglais où elle revisite les chansons marquantes d’artistes tels que Bette Midler, Don McLean et Fleetwood Mac.

En entretien téléphonique avec Le Journal­­, quelques jours seulement avant que Those Were the Days n’arrive dans les bacs, Annie Blanchard s’avoue résolument «zen». Bien que fébrile à l’idée de lancer son nouvel ­album plus de deux ans et demi après son précédent, la chanteuse confie ne pas se sentir particulièrement nerveuse.

En effet, la chanteuse a plusieurs raisons d’être aussi confiante.

Depuis qu’on l’a découverte dans le cadre de l’édition 2005 de Star Académie, les reprises­­ lui ont plutôt bien servi; on n’a qu’à penser à Évangéline ou encore Aide-moi à passer la nuit, deux des premiers titres qui viennent en tête lorsqu’on évoque son nom.

En plus, le projet Those Were the Days est né de la demande de ses fans qui lui réclamaient un album de reprises anglophones.

«J’avais l’idée en tête depuis un bout de temps, mais en faisant la tournée des ­festivals country, j’ai reçu beaucoup de ­demandes de la part du public. Alors je les ai écoutées», confie-t-elle.

Au-delà du country

Annie Blanchard s’est donc donné comme mission de trouver de grandes chansons (pas nécessairement issues du répertoire country­­) auxquelles elle pourrait ajouter sa touche, sa saveur. Le premier titre qui lui est venu en tête: If You Could Read My Mind, titre-phare du répertoire de Gordon Lightfoot.

«Ma génération connaît davantage la version dance enregistrée dans les années 1990. Mais moi je voulais revenir à l’originale, à l’essentiel du texte», ­révèle-t-elle.

Un autre titre s’est vite imposé, The Rose, la chanson ayant permis à ­Bette Midler de mettre la main sur un prix Grammy en 1981. Annie Blanchard offre d’ailleurs cette pièce en ouverture de l’album, livrant les ­premières lignes a cappella.

«En faisant mes recherches, je suis retombée sur cette chanson. Et elle m’a fait le même ­effet qu’Évangéline au début de ma carrière. C’est une chanson qui vieillit bien, et dont on va encore parler dans 30 ans», explique Annie­­ Blanchard.

Déjà d’autres chansons

Une fois Those Were the Days sorti, la chanteuse compte rediriger ses énergies vers ses propres compositions: un nouvel album de chansons originales devrait se retrouver sur sa table de travail au cours des ­prochains mois.