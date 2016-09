Transsexuelle et fière de l’être

Changer de sexe à l’âge de 50 ans est une décision qui demande une énorme dose de courage, mais de là à vivre sa nouvelle vie en tant que femme transsexuelle, en public, et à Saguenay de surcroît, c’est un pas de géant que Mia Simard a choisi de franchir il y a deux ans.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, force est de constater que les personnes trans ne sont pas légion, et Mia Simard en est bien consciente.

Mais au terme de son expérience des derniers mois, où elle a pu travailler dans deux boutiques pour femmes de Place du Royaume à Chicoutimi, la réaction du public à son endroit peut surprendre. Selon elle, c’est un avec mélange de surprise et d’acceptation que les Saguenéens la remarquent, sans jamais tomber dans la méchanceté ou le mauvais goût.

CURIOSITÉ

«C’est sûr qu’il y a toujours de la curiosité quand on est trans, mais depuis que j’ai subi ma transformation, je ne peux pas dire que j’ai reçu de commentaires négatifs, tant de la part des hommes que des femmes. Les gens sont conscients de la différence, et parfois ils m’appellent “monsieur”, mais ils s’excusent ensuite», relate la femme de 52 ans, qui a fait sa transformation complète il y a deux ans.

Si elle a habité à Montréal durant l’année qui a suivi l’opération qui l’a transformée en femme « à 100 % », Mia Simard voulait vivre sa nouvelle vie au grand jour ici.

«Je tenais à rester à Chicoutimi. (...) Je veux montrer aux jeunes qui sont comme moi que c’est possible», dit-elle.

HÉSITATIONS

Malgré les réactions généralement positives, celle qui avant sa transformation travaillait notamment comme camionneur et concierge remarque parfois une certaine hésitation chez certaines personnes, surtout chez les jeunes.

«Ce n’est pas évident pour les gens de m’approcher et de me poser des questions. Mais on dirait que les gens du Saguenay, même s’ils sont peut-être un peu moins informés [sur la réalité trans], en savent quand même suffisamment. On en parle plus depuis quelques années», confie celle qui dit avoir su dès l’âge de quatre ans qu’elle était en fait une femme.

Mia Simard travaillait jusqu’à la semaine dernière à la boutique Chaussu­res Verona, et elle tente de trouver un nouveau défi, toujours dans le domaine de la vente. La gérante de la boutique où elle a travaillé cet été connaissait bien la transsexuelle en tant que cliente et elle n’a pas hésité à l’embaucher, malgré le fait que certaines clientes «ont fait le saut» les premières fois où elles ont croisé la nouvelle vendeuse.

«En 2016, il faut avoir l’esprit ouvert», confie Annie Gagnon. «Oui elle est trans, mais elle a droit à sa vie et elle a le droit de foncer. En plus, c’est une très bonne vendeuse et les gens sont courtois avec elle», assure la gérante.