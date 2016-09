Un automne tout en musique

En musique, automne égale abondance. Au moment où les feuilles changent de couleur, les artistes se bousculent pour lancer leur nouvel album durant le dernier tiers de l’année. Des dizaines et des dizaines de parutions qui feront le bonheur des mélomanes. Qui choisir? Qui surveiller? Le Journal a regardé ça pour vous. Voici donc cinq albums québécois et cinq albums internationaux à considérer. Gardez en tête que les dates de sortie sont toujours sujettes à un changement sans préavis.

QUÉBEC

Valaire

Oobopopop Photo courtoisie

Sans son Misteur, mais toujours avec son groove qui fait bouger les hanches, l’ensemble sherbrookois lance un ­cinquième album aux rythmes irrésistibles, créé en grande partie lors d’un séjour en Louisiane.

16 septembre

Leonard Cohen

You Want it Darker Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Vieillir inspire le poète montréalais. You Want it Darker sera le troisième ­album en cinq ans pour Cohen, 81 ans, qui ne nous avait pas habitués à un tel rythme par le passé.

19 septembre

Lisa LeBlanc

Why You Wanna Leave, Runaway Queen? Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

Comme elle l’avait fait pour son EP sorti en 2014, la Néo-Brunswickoise a sillonné les routes des États-Unis, celles du sud notamment, pour trouver l’inspiration de ce deuxième album officiel.

30 septembr

Alex Nevsky

Titre inconnu Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Un disque d’or, une visite à Cœur de pirate sur les plaines d’Abraham et une série de succès radio plus tard, le beau Alex saura-t-il garder la cadence, lui dont la popularité a explosé après la sortie d’Himalaya, mon amour?

11 novembre

Isabelle Boulay

En vérité Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Des textes écrits par Cœur de pirate, Carla Bruni et Julien Clerc, une réalisation signée Benjamin Biolay: Isabelle Boulay mise sur une formation tout étoiles pour ce premier album de matériel original depuis 2011.

Date à confirmer

INTERNATIONAL

Bon Iver

22, A Million Photo courtoisie

La barre est haute pour Justin Vernon, le cœur et l’âme de Bon Iver et créateur d’un des grands albums de la décennie 2010, soit l’émouvant éponyme Bon Iver paru il y a cinq ans. Un des opus les plus attendus de la rentrée.

30 septembre

Green Day

Revolution Radio Photo KARL TREMBLAY

Après le coup d’épée dans l’eau de la trilogie ¡Uno! ¡Dos! et ¡Tré!, le trio punk a des preuves à refaire et des messages à passer sur Revolution Radio, avec un premier extrait dénonçant la culture de la violence aux États-Unis.

7 octobre

Bon Jovi

This House Is Not For Sale Photo WENN

À part de précéder une nouvelle ­tournée qui sera sûrement encore très lucrative, cet album offrira-t-il enfin un nouveau vrai hit radio à Bon Jovi, un luxe dont ils se sont passés depuis plus d’une décennie?

21 octobre

Beck

Titre inconnu Photo AFP

En voilà un qui surgit toujours là où on ne l’attend pas. Après le sublime et introspectif Morning Phase, Beck se la jouera cette fois plus éclatée. Du moins si on se fie aux deux premiers extraits, Wow et Dreams, qui naviguent entre hip-hop, rock garage et dance.

21 octobre

Metallica

Hardwired....To Self-Destruct Photo AFP

Les mordus du groupe au Québec ne se peuvent plus, surtout que Metallica a étiré l’élastique de leur patience à sa ­limite après huit ans sans nouveauté (si on exclut l’­album en duo avec Lou Reed). ­Heureusement, le premier ­extrait est fort prometteur.