Un fleuron québécois en eaux troubles

Le fabricant d’équipements de hockey Bauer qui défraie la chronique financière depuis des semaines est établi au Québec depuis 44 ans. Mais peu de gens savent que c’est ici que l’entreprise tient ses activités d’innovation.

Gants, bâtons, jambières, patins, casques, combinaisons, épaulettes. Si vous jouez au hockey, il y a de fortes chances que vous utilisiez au moins un produit Bauer conçu au Québec.

«Je ne comprends pas que ce ne soit pas mieux connu. C’est une des deux plus grandes marques dans le monde du hockey qui est installée au Québec», dit Bill Hattem, propriétaire des Panthères de Saint-Jérôme, en entrevue au Journal.

Depuis une quinzaine d’années, les Panthères de Saint-Jérôme ont un partenariat avec Bauer. Il permet à l’équipe de la Ligue de hockey junior AAA de tester des équipements à la fine pointe de la technologie.

Environ 100 nouveaux équipements de hockey sont élaborés au Québec et lancés chaque année par Bauer. Parmi les produits récents, une nouvelle gamme de patins, de combinaisons et d’équipements de protection ultralégers appe­lée OD1N.

Le gardien Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, est un des pros qui l’utilisent.

«C’est incroyable ce que ça nous a apporté comme partenariat. Toutes les nouveautés sont passées par nos joueurs. C’est très avantageux d’avoir Bauer ici», dit M. Hattem.

Une marque respectée

Point de vue semblable chez Gilbert Rousseau, le fondateur des magasins Sports Gilbert Rousseau et L’Entrepôt du hockey.

Il a vendu son entreprise à Canadian Tire en 2013 pour 85 millions $. Il ne tarit pas d’éloges envers les produits Bauer. Ils lui ont permis de faire des affaires d’or.

«Bauer est une des marques les plus respectées dans le monde du hockey avec CCM. L’action (du fabricant des produits Bauer) est en chute libre, mais c’est le temps d’en acheter, selon moi. Bauer est là pour rester», affirme-t-il.

Plusieurs propriétaires

Les produits et la marque Bauer ont changé de mains à plusieurs reprises en 44 ans, mais ils ont toujours conservé une présence importante au Québec.

Aujourd’hui, la principale installation de Bauer au Canada est située à Blainville. Elle y employait 125 personnes en 2015, essentiellement en recherche et développement.

Bill Hattem dit que des joueurs de premier plan de la Ligue nationale de hockey (LNH) y viennent discrètement tester et faire fabriquer leur équipement sur mesure.

Partenariat avec McGill

Bauer travaille aussi en partenariat avec l’Université McGill pour développer de nouveaux équipements. Des scientifiques de haut niveau testent les produits pour améliorer la sécurité et la performance.

La production de Bauer a déjà été faite ici, mais elle a depuis été délocalisée en Asie. Toute la recherche et le développement (R-D) continuent cependant à être faits dans les Laurentides.

«Le centre d’innovation de Bauer est au Québec, tout comme l’équipe de R-D», affirme Steve Jones, porte-parole de Performance Sports Group (l’entreprise propriétaire de Bauer). En 2015, Bauer a choisi de quitter Saint-Jérôme pour s’installer un peu plus au sud, à Blainville, dans des locaux plus vastes et neufs.

Que se passe-t-il ?

Mais alors qu’on pensait que l’entreprise avait le vent dans les voiles, les mauvaises nouvelles s’accumulent.

En un an, le titre du propriétaire de Bauer en Bourse, l’entreprise américaine Performance Sports Group (PSG), a perdu près de 80 % de sa valeur.

En cause, une enquête des autorités boursières américaines et canadiennes. Des résultats beaucoup moins bons que prévu. Une acquisition dans le baseball (les produits Easton) qui a été faite à trop fort prix, selon plusieurs analystes. Un niveau d’endettement qui inquiète.

Autre tuile, PSG n’a pas été en mesure de produire à temps son rapport annuel 2016. On attend encore la date de la prochaine assemblée des actionnaires, qui a dû être reportée.

​Power Corporation

L’affaire est encore plus médiatisée à cause de la présence du conglomérat montréalais Power Corporation dans le dossier.

En 2016, Sagard Capital (un fonds d’investissement de Power) est devenu le premier actionnaire de PSG, avec 16,9 % du capital.

Dan Friedberg, l’ex-patron de Sagard Capital, a brièvement siégé au conseil d’administration de PSG ce printemps et cet été. Il est parti de chez Sagard et PSG pour des raisons inexpliquées en juin et juillet.

C’est nul autre que Paul Desmarais III, le fils de Paul Desmarais Jr., qui devait le remplacer chez PSG. Au début septembre, Sagard a cependant renoncé à siéger au conseil de PSG.

Deux semaines avant la prise de cette décision, un investisseur important avait soulevé la question d’un risque de conflit d’intérêts potentiel.

En effet, des entreprises contrôlées en partie par la famille Desmarais sont actionnaires à la fois de Bauer et de CCM, son concurrent direct.

Ensemble, Bauer et CCM représentent 90 % du marché des équipements de hockey.

Bill Hattem dit souhaiter que l’entreprise puisse redresser le bateau. «Je vois d’un bon œil l’arrivée de Grame Roustan (un investisseur activiste qui a dit étudier la possibilité de racheter PSG) dans le portrait, dit-il. Il connaît le hockey. Il vient du Québec», dit-il.

759 M$ REVENUS EN 2015

3,8 M$ PROFITS EN 2015

872 (370 AU CANADA) NOMBRE D’EMPLOYÉS

53% PARTS DE MARCHÉ DANS LE HOCKEY ( EN 2014 )

À QUI A APPARTENU BAUER

