Un héritage difficile à assumer

C’est d’abord en raison du nom de l’auteur qu’on est intéressé à ce roman plus ou moins autobiographique. Canek Sanchez Guevara est en effet le petit-fils du Che. Il est mort à Mexico, en janvier 2015, des suites d’une opération du cœur. Il avait quarante ans.

Pas facile de vivre avec un tel nom, d’appartenir à une telle lignée de héros révolutionnaires. Sa mère, Hildita, dont la propre mère était mexicaine, est la première fille du guérillero argentin et cubain, Ernesto Che Guevara, et elle a toujours été fidèle à la Révolution cubaine. Son fils, Canek, né sept ans après l’assassinat du Che, a été élevé entre La Havane, Mexico et Barcelone. Ne se sentant guère d’affinités pour les études secondaires – il avait refusé de fréquenter l’école pour les fils des cadres de la Révolution –, il a été guitariste dans un groupe rock cubain, Metalizer, avant de se consacrer à une autre forme de rébellion, celle du refus de toute forme d’autorité. Refus de marcher sur les traces de sa descendance. Refus de militer et de rallier les rangs d’une organisation révolutionnaire, avec son cadre rigide et sa nécessaire discipline. «J’appartiens à la génération hédoniste, dit-il, et chaque fois qu’on entendait le mot “sacrifice”, on se tirait vite fait. [...] Le plus important, c’était l’amitié, les fêtes, les concerts de rock au Patio de Maria et l’affirmation de notre différence dans un pays où égalitarisme était synonyme d’uniformatisation.»