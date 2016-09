Un programme de rénos écolos pour Lisée

Le candidat à la chefferie du PQ propose d’utiliser l’enveloppe des crédits actuelle pour financer des entreprises de rénovation, qu’elles soient privées ou non. «Ces entreprises viennent vous voir et offrent de faire la transformation énergétique de votre maison. Ils paient pour les travaux et vous les remboursez en donnant une partie de l’économie faite sur l’énergie», explique M. Lisée.