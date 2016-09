Une claque en plein visage

TORONTO | Un des films les plus attendus au Festival de Toronto, cette année, le drame historique The Birth of a Nation a beaucoup alimenté les discussions au cours des dernières semaines, et pas toujours pour des raisons reliées au cinéma.

C’est que le réalisateur et acteur principal du film, Nate Parker, a été plongé au cœur d’une controverse le mois dernier quand une accusation de viol datant de 1999 a été déterrée par les médias américains.

Parker avait été acquitté à l’époque, mais le doute avait persisté plus longtemps au sujet du coscénariste de son film, Jean Celestin, qui faisait face aux mêmes accusations. Les deux hommes avaient été accusés du viol d’une jeune femme de 18 ans alors qu’ils étudiaient ensemble à l’Université Penn State.

Aussitôt sortie, cette histoire est venue faire ombrage au film The Birth of a Nation, qu’ils ont écrit ensemble et qui était jusqu’ici l’un des grands favoris dans la course aux prochains Oscars. Plusieurs croient — avec raison — que cette controverse nuira aux chances du film de s’illustrer aux Oscars.

Percutant

Gagnant du prix du jury et du prix du public au dernier Festival de Sundance, The Birth of a Nation raconte l’histoire vraie de Nat Turner, un esclave qui a mené en 1831 une révolte sanglante contre les propriétaires de plantations, en Virginie. Un peu comme l’avait fait Esclave pendant douze ans il y a trois ans, le film de Nate Parker décrit de façon dure et souvent insoutenable l’horrible réalité des esclaves noirs au XIXe siècle.

Présenté vendredi soir à Toronto, The Birth of a Nation a eu l’effet d’une claque au visage sur les festivaliers, qui lui ont réservé une longue ovation. Alors que les tensions raciales sont au cœur de l’actualité américaine depuis quelques mois, ce film troublant et percutant devrait relancer le débat sur la mémoire de l’esclavagisme, un sujet encore tabou aux États-Unis. Une autre preuve que le passé a encore beaucoup de choses à nous apprendre sur le présent.