Une première victoire pour le Rouge et Or

MONTRÉAL - Le Rouge et Or de l’Université Laval a signé sa première victoire de la saison en disposant des Stingers de Concordia par la marque de 37-18 dans un match disputé cet après-midi à Montréal.

En avance 26-7 à la demie, le Rouge et Or a peiné offensivement dans les 30 dernières minutes, mais la défensive a gardé le fort. Au milieu du quatrième quart, les protégés de Glen Constantin ont porté le coup de grâce aux Stingers qui subissaient un premier revers après avoir vaincu les Redmen de McGill en lever de rideau de la saison

Une passe 38 verges à Tyrone Pierre a pavé la voie au deuxième majeur du match de Vincent Alarie-Tardif sur une course de 22 verges.

Offensive en panne

Le Rouge et Or n’a rien généré en offensive au troisième quart. Un seul premier essai réussi avec une minute à écouler sur une course du quart-arrière de Hugo Richard.

Les Stingers ont bien bougé le ballon, mais ils ont dû se contenter de cinq points. Le quart-arrière Trent Miller a été freiné sur un 3e essai et une verge à franchir à la ligne de 40 en territoire lavallois.

Première demie

Les unités spéciales ont été au cœur de l’action en première demie. En avance 5-0, le Rouge et Or a marqué son premier touché sur un placement bloqué par Marc-Antoine Varin. L’ailier défensif Mathieu Betts a récupéré l’objet et galopé sur 84 verges pour le majeur.

Les Stingers ont rapidement répliqué. Sur le botté d’envoi, Quaysie Gordon-Maule s’est échappé sur 104 verges pour réduire l’écart à 12-7.

Le Rouge et Or a ajouté un majeur avant la fin du premier quart à la faveur d’une course de quatre verges de Vincent Alarie-Tardif.

Au deuxième quart, le Rouge et Or a joué de chance lorsque le botteur Dominic Lévesque a échappé une remise sur un dégagement. Lévesque a toutefois repris le ballon et gagné un premier essai. La série offensive s’est conclue par un touché de Félix Faubert-Lussier sur une passe de quatre verges de Hugo Richard. Le demi inséré disputait son premier match, lui qui a été ennuyé par des blessures à un ischio-jambier et à une hanche pendant son séjour avec les Tiger-Cats de Hamilton.

Dans la dernière minute de jeu, les Stingers ont orchestré une belle poussée qui les a menés à la ligne de 13 du Rouge et Or. Sur un 3e essai, le demi de coin Marc-Olivier Simard a rabattu une passe à la porte des buts pour freiner la menace et permettre aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance de 26-7.