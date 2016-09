Une Russe qui revient de loin à Québec

Quatorze ans après sa victoire à Québec à l’époque où le tournoi était connu sous l’appellation du Challenge Bell, la Russe Elena Bovina revient de loin. La grande blonde disputait un premier «vrai match» depuis 2012, samedi.

Même si elle s’est inclinée devant la Française Amandine Hesse en deux manches de 6-4 et 7-6 (3) en qualifications, le simple fait que l’ancienne championne qui s’est hissée jusqu’au 14e rang mondial en 2005 soit en action relevait pratiquement du miracle tellement elle a été éprouvée par des blessures de toutes sortes au cours des années.

«Évidemment, je suis triste d’avoir perdu. Mais en même temps, c’était un bon test pour moi pour savoir où mon jeu en était. Le principal but était de jouer et de voir comment mon corps allait répondre, a expliqué l’athlète native de Moscou qui souhaite maintenant évoluer en double avec Françoise Abanda.

«Sur le terrain, je me sentais bien, ma concentration était là et je me souvenais de ce que je devais faire. Cependant, à d’autres moments, j’étais un peu distraite et je perdais un peu fluidité dans mon jeu. Bref, j’ai eu des hauts et des bas, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit parfait.»

Vive Québec!

À 33 ans, Bovina tente donc un retour progressif sur le circuit féminin. Le mois passé, elle s’est rendue dans sa ville natale pour participer à deux tournois ITF afin de se remettre dans le bain.

Pour la Coupe Banque Nationale, les organisateurs lui avaient octroyé un laissez-passer. Il faut dire aussi que la Russe a un pied à terre dans la Vieille Capitale depuis quelques années alors qu’elle a développé une relation amoureuse avec l’artiste-peintre Michel Bell.

«Si ce n’était que de moi, je dirais oui pour revenir sur le circuit, a-t-elle répondu. Mais la réponse appartient à mon corps. J’écoute beaucoup mon corps et j’essaie d’être en bonne forme. Puis, jouer au tennis demande beaucoup à un corps avec tout ce que ça englobe.»

Il y a douze mois, cette question aurait été impensable. «Je suis très optimiste parce que si je regarde où j’étais il y a an versus actuellement, je n’aurais jamais cru que j’aurais pu revenir sur le terrain avec toutes les blessures que j’ai subies.»

D’ici la conclusion de la saison, elle aimerait prendre part à quelques autres événements.