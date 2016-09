[VIDÉO] Il vole une dame de 93 ans directement dans son soutien-gorge

Maria Vasquez, une résidente de Harlem, à New York, voulait se procurer une nouvelle paire de pantoufles. La dame de 93 ans s’est donc rendue dans une boutique près de chez elle avec l’enveloppe dans laquelle elle garde son argent comptant du mois. L’enveloppe dissimulée dans son soutien-gorge contenait 600 $. C’est alors qu’un jeune voleur sans scrupule a plongé la main sous les vêtements de la dame afin de s'emparer de l’enveloppe, pour ensuite déguerpir.

La vidéo de surveillance a été publiée sur la page du New York Post cette semaine.

Cela aura permis de retrouver le voyou, Broyoan Lopez. L’homme de 26 ans demeure tout près de la scène du crime. Des accusations seront fort probablement déposées sous peu.

Mme Vasquez a pour sa part affirmé: «Je ne veux pas qu’on le tue, mais qu’on le punisse assez pour faire peur aux autres qui voudraient abuser des gens vulnérables.»

«Si mes bras allaient mieux et que je n’étais pas malade, il aurait fallu qu'il me traîne jusqu’à l’extérieur et je l’aurais frappé.»

Une dure à cuire, cette Maria!