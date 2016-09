Vol en rase-mottes en Cappadoce

Coûts: Calculez un minimum de 200 $ par personne pour un vol en montgolfière en Cappadoce, selon la durée, le nombre de passagers et la période de l’année. Le coût inclut un petit-déjeuner maigre et fade.

Conseils: En début ou en fin de saison­­, les coûts sont plus bas et l’achalandage plus réduit. Prévoyez toutefois tuque, foulard et gants pour votre envolée.