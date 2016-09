André Ducharme se prononce sur la controverse entourant Tania à «Un souper presque parfait»

André Ducharme a répondu à quelques internautes qui remettent en question le choix de la production d’Un souper presque parfait d’avoir sélectionné Tania pour participer à l’émission.

Si vous êtes un téléspectateur assidu de la compétition culinaire amateur, vous faites probablement partie des gens qui ont été choqués par le comportement de la secrétaire dentaire de 40 ans envers ses compétiteurs.

Sur la page Facebook de l’émission, le narrateur d’USPP a tenu à remettre les pendules à l’heure quant à l’implication de la production dans le processus de sélection.

D’abord, les gens désagréables ne sont pas retenus.

«Pour ce qui est de choisir les participants, j'ai expliqué souvent que les participants désagréables ne sont jamais choisis. Ce qui arrive ensuite les concerne».

«Il est impossible de prévoir de quelle façon ils se comporteront en situation de tournage et de compétition».

«En auditions, tous les participants agissent de façon à être choisis...», explique-t-il.

Ensuite, la production d’USPP n’a pas choisi Tania pour faire monter les côtes d’écoutes, contrairement à ce que certaines personnes soutiennent.

«Ça fait 7 ans qu'on parle d'Un souper presque parfait. On n'en parle pas plus, pas moins, cette semaine. On n'a pas besoin de faire de coups d'éclat. C'en est donc pas un. Relisez mon message précédent. Quand un candidat a un comportement hors-norme lors du processus de sélection, il n'est pas choisi. Nous ne cherchons pas ce genre de situation. Mais quand ça arrive, on n'a pas le choix de le montrer», répond André.

Aussi, le narrateur nie que toute cette controverse est un coup monté.

«Non rien n'est arrangé dans notre émission. Les comportements des participants leur appartiennent et ne sont jamais prévisibles.»

Finalement, lorsque des participants comme Tania s’attirent les foudres des internautes, ils reçoivent le soutien nécessaire de la part de l’équipe de l’émission.

«Les participants ne sont jamais laissés à eux-mêmes lors de ce genre de situation. Cela dit, j'ai souvent dénoncé le ton de certains messages sur cette page. Je continue de le faire. Mais les réseaux sociaux sont, hélas, ce qu'ils sont. On doit tous apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité.»

Depuis vendredi, le comportement de Tania, jugé grossier et inacceptable par plusieurs internautes, soulève les passions sur les réseaux sociaux.