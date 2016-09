Au moins 3000 cyclistes nus à Philadelphie

La huitième édition du «Philly Naked Bike Ride» s’est tenue samedi en plein cœur de Philadelphie. L’occasion pour les participants de déclarer leur amour de la bicyclette et de revendiquer une image plus positive du corps. Ils étaient 3000 cyclistes légèrement vêtus, voire nus et simplement couverts de body paint, à arpenter les rues de Philadelphie sur les 17 kilomètres du parcours, a rapporté le site internet NJ. Le but de cet événement est de promouvoir la consommation responsable de carburant tout en donnant lieu à un moment festif.