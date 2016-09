Caitlyn Jenner répond à 5 questions très personnelles au «Banquier»

Caitlyn Jenner est de passage au Banquier ce dimanche pour souligner les 40 ans des jeux olympiques de Montréal de 1976.

L’athlète a accordé une entrevue à Julie Snyder. Curieuse d’en apprendre un peu plus sur sa transition, l’animatrice a osé poser quelques questions très personnelles.

Voici les réponses de Caitlyn Jenner à ces 5 questions :

1. «Maintenant que vous êtes Caitlyn, aimez-vous toujours les femmes? Comment voyez-vous cela?»

La transgenre la plus célèbre de la planète a simplement répondu qu’elle n’avait pas encore de réponse à la question. Elle a ensuite expliqué à l’animatrice que dans la communauté transgenre ce n’est pas la sexualité qui est importante, mais plutôt l’identité.

2. «Mais vous avez besoin d’amour?»

À la blague, mais probablement pour changer de sujet, Caitlyn a demandé à l’animatrice si elle lui proposait un rendez-vous.

Facebook

3. «Mais vous êtes toujours attirée par les femmes?»

Devant cette deuxième tentative, Caitlyn a répondu qu’elles pouvaient en discuter devant un repas après l’émission. L’ex conjointe de Pierre Karl Péladeau a accepté l’invitation.

4. «Croyez que c’est plus simple de voyager en tant que Caitlyn?»

Caitlyn a avoué que oui, tout en admettant qu’elle voyageait toujours avec une valise pour Bruce et une autre pour Caitlyn dans le passé. Elle a aussi confié que lorsqu’elle était encore Bruce et qu’elle devait se présenter devant une foule pour faire des discours, elle portait des culottes feéminines et un soutien-gorge.

5. «Est-ce que votre transformation est complétée? Seulement 33% des transgenres passent à la transformation génitale par la chirurgie.»

À cette question très personnelle, Caitlyn a répondu que de lui demander cela était comme si elle osait demander à Julie si elle avait encore ses règles. Elle a par la suite expliqué qu’elle n’allait pas répondre à la question puisque son cheminement n’est pas une affaire de chirurgies.