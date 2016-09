Cinquante nuances, c’est terminé !

Jamie Dornan en a fini avec les adaptations cinéma de Cinquante nuances, tirées des livres de E.L. James.

Après avoir tourné pour Cinquante nuances de Grey, Cinquante nuances plus sombres et Cinquante nuances plus claires, l’acteur irlandais n’a pas l’intention de reprendre son personnage de Christian Grey pour un éventuel quatrième film. «On a fait deux films d’affilée et j’en ai terminé avec, a dit Jamie Dornan à The Sun. J’ai fait assez de Cinquante nuances pour toujours. Dans mon esprit, je passe à autre chose très vite. Même si les gens à l’extérieur vous associent à un personnage, moi je suis du genre “Ok, ça c’est fait” et j’avance vers le prochain projet et je me soucie de ce personnage. »

Pas de regret

Jamie Dornan, qui a décroché le rôle dans la saga Cinquante nuances après le désistement de Charlie Hunnam, a également tournée Anthropoid, Jadotville et The 9th Life of Louis Drax pendant ces quelques années à travailler sur la saga Cinquante nuances. Et il ne veut pas qu’on se souvienne de lui uniquement pour son rôle de Christian Grey.

Pour autant, Jamie Dornan ne regrette pas d’avoir joué l’amant de l’actrice Dakota Johnson à l’écran, ni d’avoir participé à ce projet. «On a filmé le deuxième et troisième volet à la suite, c’était la bonne chose à faire. C’était bon pour tout le monde, en matière d’énergie... C’est difficile d’une certaine façon pour les gens de se remotiver et de se remettre dans leur personnage», précise Jamie Dornan.