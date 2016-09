Collabo de fou!

Qu’obtient-on en mettant les noms des chanteurs Niall Horan et Shawn Mendes côte à côte? Le ­résultat d’une future ­collaboration musicale géniale! Eh oui, Shawn vient de confirmer qu’il a tâté le terrain auprès de l’un des membres de la formation One Direction pour un éventuel duo.

Tu te souviens peut-être que je mentionnais, dans ma chronique du 4 juin dernier, que le jeune chanteur canadien était en train de travailler d’arrache-pied sur son deuxième album, afin de le présenter en 2016. Eh bien, on sait maintenant que Shawn lancera Illuminate le 23 septembre. On y retrouvera, entre autres, les pièces Ruin, Mercy, Treat You Better, Three Empty Words et Don’t Be a Fool. Cependant, aucune de ces pièces n’est le duo en question, ni aucune autre qui figurera sur cet album, d’ailleurs... «J’adorerais collaborer avec Niall pour mon troisième album ou son album solo, qui sait», a récemment révélé Shawn.