Comment se préparer à l’inspection de votre maison

Enfin ! Après six mois, vous avez finalement une offre d’achat acceptée sur votre maison. Il ne reste que la condition d’inspection et de financement. Saviez-vous que plusieurs ventes ne se concrétisent pas à la suite de cette inspection? Voici donc comment mettre toutes les chances de son côté.

L’inspecteur en bâtiment effectuera toujours une inspection visuelle de l’immeuble – et non pas destructive comme ouvrir les murs pour détecter la provenance du problème.

Il y a des petits gestes à poser pour éviter que certains détails ne soient notés dans son rapport et que cela ne fasse fuir d’éventuels acheteurs.

Souvent, les gens vendent leur maison et ne vérifient rien avant l’inspection. L’inspecteur soulève alors plusieurs petits problèmes et les acheteurs préfèrent sortir plutôt que d’attendre que tout soit réparé.

Assurez-vous que tous les systèmes d’éclairage fonctionnent. L’inspecteur n’ira pas remplacer l’ampoule, il notera à la place: éclairage de la chambre #1 non fonctionnel. Remplacez les ampoules ou réparez au besoin, intérieur et extérieur.

Faites le tour de la maison et vérifiez le chauffe-eau, qui ne devrait pas avoir plus de 10 ans. Si vous pouvez, jetez un coup d’œil dans le grenier pour vérifier s’il y a des fuites. Est-ce que toutes vos plinthes électriques fonctionnent?

Est-ce que votre fournaise est fonctionnelle? S’il ne reste plus de mazout, ajoutez-en pour vous assurer que l’inspecteur pourra la faire fonctionner. Est-ce que votre thermopompe ou votre air conditionné fonctionne bien? Est-ce que votre panneau électrique et son environnement ressemblent à un plat de spaghettis, plein de fils et des raccords douteux? Faites venir un électricien pour revoir le tout.