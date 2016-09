Coupe du monde de hockey: des brèches à colmater

N’eût été la performance de Jonathan Quick lors du premier duel, les représentants de l’unifolié auraient renversé leurs voisins du Sud deux fois en 24 heures.

Or, voilà la réalité de ce type de tournoi. Un seul faux pas peut vous pousser vers la sortie. Le Canada n’est pas à l’abri d’un autre match étincelant de Quick en ronde préliminaire comme il n’est pas à l’abri d’une sortie spectaculaire d’un Henrik Lundqvist, d’un Pekka Rinne ou même d’un Matt Murray, une fois la ronde des médailles amorcées.

Lors de ces deux rencontres préparatoires, le Canada a montré des failles à forces égales. Les sorties de zone, la relance et même les poussées en territoire adverse ont trop souvent laissé place à l’improvisation.

«Par moment, nous n’avons pas été assez bons avec la rondelle. La ligne bleue offensive a été un obstacle pour nous, ce qui a facilité certaines transitions de notre adversaire», a déclaré Mike Babcock, samedi soir, au terme de la victoire de son équipe.

La propre ligne bleue du Canada pourrait également lui jouer des tours. Particulièrement sur le flanc gauche, la faiblesse de l’équipe. L’absence de Duncan Keith se fait déjà sentir et la présence d’Alex Pietrangelo (un droitier) de ce côté n’a rien de convaincant.

En quête de régularité

On est loin des Jeux olympiques de Sotchi où chaque mise en scène et chaque relais semblaient savamment calculés. Au cours de ces 14 jours, les champions olympiques, constamment en possession de la rondelle, avaient limité le nombre de revirements au minimum. Le jeu des Canadiens était si hermétique que leurs gardiens n’avaient accordé que trois buts en six rencontres.

Le métronome devra retrouver sa régularité.

Il faut admettre que nous ne sommes qu’à la mi-septembre et que, contrairement à ce qui survient lors de la tenue des Olympiques, les joueurs n’ont pas une soixantaine de matchs derrière la cravate.

«Dans un groupe comme celui-ci, tout le monde veut démontrer ses habiletés et fabriquer de beaux jeux. Présentement, ça ressemble un peu à du hockey d’été. Nous devrons nous efforcer de tirer davantage au filet», a fait valoir Brad Marchand, que le Canada avait ignoré lors du dernier tournoi olympique.

En passant, ceux qui prétendent que le Canada ne croisera pas de pied de céleri dans cette Coupe du monde devront se rappeler qu’à leurs trois, la Finlande (1), les États-Unis (0) et la Suède (0) n’avaient fait bouger les cordages qu’à une seule occasion derrière Carey Price à Sotchi.

Un endroit à éviter

Le Canada devra également éviter de se laisser emporter par les émotions. L’infériorité numérique canadienne, tout comme son attaque massive, a démontré son savoir-faire samedi soir. Mais dans un tournoi aussi relevé, il sera impératif de se tenir loin du banc de punition.

«Au moins, ça nous a permis de pratiquer nos unités spéciales. C’est une bonne chose, car on sait maintenant à quoi s’attendre de chacun de nous», a lancé Jonathan Toews, sourire en coin, à propos des neuf infériorités numériques que ses coéquipiers et lui ont tenté d’écouler au cours du week-end.

À ce chapitre, le Canada avait été irréprochable en terre russe avec un maigre 36 minutes de punition.

D’ailleurs, il n’avait accordé qu’un but en 16 occasions pour un impressionnant pourcentage de réussite de 93,75%.