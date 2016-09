Dany Bédar revisite ses classiques

Plusieurs artistes décident, un jour, de lancer un album de leurs meilleurs succès. Mais Dany Bédar a choisi de pousser le concept plus loin. Le chanteur est retourné en studio pour donner une deuxième vie à quelques-uns des titres marquants de sa carrière. «Tant qu’à reprendre les chansons des autres, pourquoi ne pas reprendre les miennes!», s’exclame-t-il.

«Certaines de mes chansons ont été enregistrées il y a plus de 15 ans. La technologie n’était pas la même qu’aujourd’hui. Et comme nous ­aussi on évolue après tout ce temps, j’ai décidé de me gâter», poursuit Dany Bédar.

Ainsi, 13 des plus grands succès du chanteur ont été retravaillés, puis enregistrés à nouveau. De cette manière, il a réussi à ramener des titres tels que Voyeur, Y’a du monde et Écoute-moi donc plus près de son idée initiale.

«Je suis quelqu’un qui est très country dans l’âme. Mais quand j’ai voulu avoir des banjos sur mon premier album, on a ri de moi. Maintenant, je peux faire ce que je veux, on dirait que le country fait de moins en moins peur», explique-t-il.

Un projet familial

C’est porté par le premier extrait, T’auras tout, que Le Meilleur de moi est arrivé dans les bacs hier. Seule chanson originale de l’album, elle a été écrite pour son fils Kalel, qui soufflera sa ­première bougie le mois prochain.

«J’avais griffé quelques mots ici et là quand il est né. Puis, j’ai repris ces paroles et j’en ai fait une chanson. Mon fils m’inspire tellement, il continue de m’émouvoir à chaque jour», confie-t-il.

En réalité, ce nouvel opus a tout d’un projet ­familial; son frère Martin Bédar a également mis la main à la pâte, tout comme sa conjointe Marie-Ève Fournier, révélée à l’édition 2014 de La Voix.

Ensemble, le couple donne une nouvelle vie à la pièce Faire la paix avec l’amour, un des tout ­premiers hits du chanteur.

«C’est une chanson qui est très importante pour moi; c’est avec elle que beaucoup de gens m’ont connu. On nous demandait constamment quand on allait faire un duo ensemble, alors on a choisi Faire la paix avec l’amour. On l’a enregistrée dans le studio, à la ­maison, chacun notre tour avec le petit dans nos bras», raconte-t-il.

«Moins compliqué»

Pour mener à bon le projet Le Meilleur de moi, Dany Bédar a dû remettre sur une tablette ­l’album de matériel original qu’il préparait lorsque sa conjointe était enceinte. Mis sur une tablette depuis, le projet n’est «tellement pas mort», mais devra attendre encore avant d’enfin voir le jour.

«Mes nouvelles chansons n’étaient pas prêtes, le financement était tellement compliqué... Je n’en voyais pas le bout. J’ai donc tout mis ça de côté pour faire ce projet, beaucoup moins compliqué et dispendieux, que je pouvais financer par mes propres moyens. Après tout, on n’est ­jamais si bien servis que par soi-même», explique-t-il.

Le Meilleur de moi, disponible maintenant.