Des centres d’hébergement pour aînés de plus en plus vides

RIVIÈRE-DU-LOUP | Les aînés du Bas-Saint-Laurent arrivent en centre d’hébergement de soins de longue durée moins nombreux, plus affaiblis et y restent moins longtemps.

Dorénavant, les aînés y arrivent plus lourdement atteints et y passent moins de temps.

«Nous avons mis le paquet dans les mesures de soutien à domicile», lance Cathy Bérubé, directrice du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées pour le CISSS Bas-Saint-Laurent. C’est justement ce que souhaitaient la population et le gouvernement.

Les aînés profitent donc de quelques années de plus dans des services à domicile plutôt qu’en institution. Par maintien à domicile, on inclut la maison de la personne âgée, les résidences privées et les ressources intermédiaires, soit un promoteur privé ou un OSBL qui a une entente de service avec le CISSS public.