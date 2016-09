Des débuts ratés pour «CM Punk»

Le premier combat de l’ancien lutteur professionnel Phil «CM Punk» Brooks a été un échec lamentable pour celui-ci, qui s’est incliné par soumission au premier round devant Mickey Gall dans un duel de poids mi-moyens présenté durant le gala UFC 203, samedi, à Cleveland.

Le pugiliste de 37 ans, qui avait délaissé la World Wrestling Entertainment avant d'éventuellement tenter sa chance au sein de l’Ultimate Fighging Championship (UFC), a été surpris rapidement. Son opposant l’a saisi par les jambes avant de l’amener au sol et de lui asséner plusieurs coups à l’oreille et à la tête. Gall (3-0) a réussi un étranglement arrière pour triompher en un peu plus de deux minutes.

Malgré la défaite, Brooks (0-1) a indiqué vouloir revenir dans l’octogone, ajoutant qu’il s’agissait de «l’une des plus belles journées de ma vie».

Miocic fait plaisir à son public

De son côté, le favori local Stipe Miocic (15-2) s’est retrouvé en difficulté tôt dans son duel contre le Néerlandais Alistair Overeem (41-15), mais il s’est ressaisi pour l’emporter par K.-O. au premier assaut, conservant son titre des poids lourds.

Ayant reçu une solide frappe au visage, le champion a répliqué avec de bonnes combinaisons et une séquence de coups a ensuite incité l’arbitre à arrêter les hostilités après plus de quatre minutes.