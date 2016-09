Des parents s’opposent à une école au bord de l’autoroute

Des parents de Terrebonne craignent pour la santé de leurs enfants qui devront bientôt fréquenter une nouvelle école construite au bord d’une importante autoroute.

«C’est bien connu et documenté que les artères routières très achalandées et congestionnées sont dangereuses pour la qualité de l’air. [...] Je refuse d’envoyer mes enfants dans une école où leur santé pourrait être compromise», s’insurge Catherine Lamy, mère de jeunes jumelles. Elle fait partie des nombreux parents interrogés par Le Journal.

La Ville de Terrebonne et la Commission scolaire des Affluents ont lancé récemment la construction d’une nouvelle école primaire à quelques centaines de mètres de l’autoroute 640, non loin du croisement avec l’autoroute 40.

Selon les données de Transport Québec, ce sont 64 000 véhicules par jour qui passent sur ce tronçon de l’A640, dont près de 5000 poids lourds.

«Il y a beaucoup de pollution et toutes sortes d’émanations et d’odeurs de gaz dans ce coin. Donc ce n’est vraiment pas l’endroit pour mettre une école. Les pompiers reçoivent au moins un ou deux appels par mois dans ce secteur pour intervenir à cause d’odeurs suspectes qui viennent notamment du dépotoir à proximité», a révélé une pompière de Terrebonne sous le couvert de l’anonymat.

Air dangereux ?

D’ailleurs, les études ne manquent pas sur le sujet. Elles font le lien entre vivre ou travailler près d’une autoroute et de sérieux problèmes de santé.

Selon l’Environmental Protection Agency des États-Unis, les enfants qui fréquentent une école à proximité de grandes routes sont plus à risque de développer de «l’asthme, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de développement des poumons, [...] la leucémie infantile et la mort prématurée».

Une étude publiée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique en 2012 a pour sa part indiqué qu’il ne faut que quelques heures par jour d’exposition aux polluants qui émanent de la circulation autoroutière pour augmenter le risque de crises cardiaques et d’asthme.

Meilleur endroit

Pour leur part, autant la Ville que la Commission scolaire ont indiqué leur étonnement par rapport aux inquiétudes des parents.

Le porte-parole de la Ville a ajouté que ce secteur est présentement en développement et qu’il deviendra bientôt un pôle «majeur». Ainsi, il y avait un besoin criant pour une nouvelle école et le site choisi était le seul endroit possible.

«C’est un secteur qui se densifie énormément et l’école sera en plein cœur d’un énorme projet de développement où il y aura beaucoup d’espaces verts, et qui sera très sécuritaire pour les enfants. Nous sommes très à l’aise avec ce choix», a indiqué Joël Goulet.

Celui-ci a toutefois admis que la Ville n’avait pas fait de tests de qualité de l’air avant de commencer la construction.