Falardeau séduit de nouveau Toronto

TORONTO | La longue histoire d’amour entre Philippe Falardeau et le Festival de Toronto s’est poursuivie samedi soir, alors que The Bleeder, le nouveau film du cinéaste québécois, a fait mouche auprès du public torontois dans une grande salle pleine à craquer.

Philippe Falardeau est en terrain connu au Festival de Toronto (TIFF). Le réalisateur québécois y a présenté tous ses films depuis son premier long-métrage, La moitié gauche du frigo, en 2000. C’est d’ailleurs comme un ami de la famille du TIFF que Falardeau a été présenté sur scène samedi soir à la première de The Bleeder, son second film américain.

Tourné à New York, The Bleeder raconte l’histoire vraie de Chuck Wepner, le boxeur qui a inspiré Sylvester Stallone pour le personnage de Rocky. Petit boxeur méconnu surnommé «The Bayonne Bleeder» dans sa petite ville de Bayonne, au New Jersey, Wepner est sorti de l’ombre en 1975 en tenant tête pendant près de 15 rounds au légendaire Muhammad Ali.

Bien réalisé par Falardeau (malgré un budget modeste de 5 millions $), The Bleeder mise sur une solide performance de Liev Schreiber, qui s’est investi à fond dans le rôle. Avec une bonne dose d’humour et en recréant bien l’ambiance «sexe, drogue et rock’n’roll» des années 1970, le cinéaste québécois brosse un portrait touchant et intimiste de ce boxeur attachant dont la carrière n’a pas été riche en succès.