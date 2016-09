Festival offensif remporté par les Red Sox

Les Red Sox de Boston ont réussi à maintenir un rythme effréné tout au long de la partie face aux Blue Jays de Toronto, pour finalement gagner le duel au compte de 11-8, dimanche, dans la capitale ontarienne.

Neuf lanceurs ont défilé sur la butte pour chacune des équipes lors de ce festival offensif. En quatre manches, un total de 14 points avaient déjà été inscrits par les deux formations.

Le frappeur désigné David Ortiz a fait la différence avec un circuit de trois points en sixième manche pour donner les devants aux Red Sox 10-8. Le receveur Sandy Leon a ajouté un autre point la manche suivante, alors que les Blue Jays n’ont pas été capable de suivre la cadence.

Le joueur de premier but Hanley Ramirez avait auparavant réduit l’écart à 7-8 avec une longue balle en cinquième manche.

Le voltigeur Jackie Bradley fils a envoyé une balle de l’autre côté de la clôture du champ centre en deuxième manche pour faire marquer trois points dans la victoire.

Pour les Jays, le joueur de premier but Edwin Encarnacion a été un des meilleurs à l’offensive avec deux circuits. Il a conclu la rencontre avec trois coups sûrs, trois points marqués et autant de points produits en quatre présences officielles au bâton.

Le travail de l’arrêt-court Troy Tulowitzki peut aussi être souligné avec quatre points produits ainsi que trois coups sûrs, dont un circuit.

Le Québécois Russell Martin a produit et marqué un point lors de ce match.

Boston et Toronto se livrent une bataille pour la tête de la division Est de la Ligue américaine avec les Orioles de Baltimore. Les Red Sox sont présentement en tête avec 80 victoires et 62 défaites. Les Blue Jays et les Orioles les suivent de près avec 78 triomphes et 64 revers.

Les Jays entameront une série de trois matchs contre la pire équipe de leur division, les Rays de Tampa Bay, lundi.