Holbox, le paradis insulaire

Holbox, MEXIQUE | Joyau méconnu de la côte nord du Yucatan, Holbox est un petit paradis sur Terre. Île de pêcheurs, elle donne l’impression que le temps s’y est arrêté.

Les habitants insulaires semblent ­heureux d’y vivre. Ils rient, échangent et dansent sur ces routes de sable. La ­musique est omniprésente.

Ici, nous retrouvons toute une gamme de restaurants. Des très chics ou des plutôt modestes, mais tous offrant des plats et des boissons typiques aux goûts inégalés. Que ce soit les mangues, les bananes, les ananas, les limes, les papayes ou les caramboles, ils explosent de saveur! Après avoir dégusté une excellente empanada sur des chaises en plastique enfoncées dans le sable, nous entreprenons la visite.

Petites routes sablonneuses encombrées de voiturettes de golf, de bicyclettes et de marchands, on se sent ­pleinement prendre part à la vie ­quotidienne de ces Mexicains. Les ­pêcheurs apportent leurs prises matinales au marché, les femmes préparent les tortillas, des enfants aident leurs ­parents à vendre des amuse-gueules, ­tandis que d’autres s’adonnent à leur passion artisanale.