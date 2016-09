Huit artistes unis par un festival

Marie-Pierre Arthur, Patrice Michaud, Pascale Picard, Les sœurs Boulay, Klô Pelgag, Philippe Brach, Vincent Vallières et Louis-Jean Cormier seront tous du spectacle À micros ouverts pour Petite-Vallée qui aura lieu le 17 septembre prochain, au Club Soda.

Le Festival en chanson de Petite-Vallée, qui se déroule chaque année depuis bientôt 35 ans dans ce petit village gaspésien de 171 âmes, situé sur le bord de la mer, n’est pas un événement comme les autres aux yeux de Louis-Jean Cormier.

«Alan Côté (le directeur du festival et le cousin du chanteur) a beaucoup apporté à ma carrière. Quand j’étais tout jeune, je passais mes étés à Petite-Vallée, a-t-il raconté. Ça fait longtemps que je le vois aller, avec ses campagnes de financement. À un moment donné, on discutait ensemble et je lui ai suggéré de faire les choses autrement. Il avait tendance à faire des petits spectacles avec énormément d’artistes, dans des petites salles. C’était toujours plein, mais il sortait presque de là avec un déficit. Je lui ai alors suggéré de monter un show vraiment unique, avec moins d’artistes, mais dans une plus grande salle.»

C’est ainsi que le chanteur, à qui l’on doit des succès comme Si tu reviens et Tout le monde en même temps, a contacté des amis avec qui il souhaitait monter ce spectacle-bénéfice qui promet d’être tout à fait unique.

«Nous voulons que ce soit un party. Je voulais jouer avec un groupe d’amis, des gens qui ont un lien spécial avec la place», a-t-il expliqué.

Cabaret

Lors de cette soirée animée par Emmanuel Bilodeau, les artistes, qui seront accompagnés par les musiciens Alex McMahon, Marc-André Larocque et Mathieu Désy, présenteront chacun deux chansons de leur répertoire, dont une en duo avec un autre chanteur.

«Ça va être un show assez l’fun, car nous allons retourner dans l’ambiance cabaret des années 40 et 50. J’ai du plaisir à dire que ce sera comme le band de Marty McFly dans La féerie dansante des sirènes (une référence au film Back to the Future). Il va y avoir un piano acoustique, une contrebasse, une batterie et de la guitare un peu rockabilly.»

Bien que les choses semblent mieux aller au Festival en chanson de Petite-Vallée qui, au début de l’année 2016, présentait un déficit accumulé de 245 000 $ (Alan Côté assure que ce dernier sera résorbé d’ici cinq ans), les quelque 20 000 $ que cette soirée pourrait rapporter seront d’une grande utilité pour l’événement.

«Les festivals comme Petite-Vallée, ce sont des pépinières à talent. Ce sont des festivals qui ont formé plusieurs artistes connus, a rappelé Louis-Jean Cormier. Des festivals aussi importants, il n’y en a pas des masses. Ce sont des institutions.»

Tous les détails concernant l’événement se trouvent à l’adresse clubsoda.ca.