Joel Anthony transmet son savoir à de jeunes Montréalais

MONTRÉAL | Le Montréalais et joueur de la NBA Joel Anthony était de passage dans sa ville natale, dimanche, et il a profité de l'occasion pour rencontrer plus de 150 jeunes de la région et leur montrer qu'il est possible de réaliser ses rêves.

Le Gym communautaire se déroulait au Collège Dawson, là où Anthony a développé sa grande passion pour le basketball.

«J’ai commencé à jouer vers 6 ou 7 ans, mais j’ai vraiment accroché sur le basket quand j’étais ici, à Dawson, à l’âge de 17 ans», a expliqué le colosse de 6 pi et 9 po et 245 lb.

Pour Anthony, un retour dans son ancienne école a un goût agréable.

«Beaucoup de souvenirs m’ont submergé en entrant dans le gymnase et même juste dans le couloir. Il y a plus 15 ans, j’habitais ici, a lancé l’athlète de 34 ans. De pouvoir revenir, c’est vraiment spécial pour moi et de participer à un événement comme celui d'aujourd’hui, pour les enfants et la communauté, ça rend ce retour encore plus spécial.»

«C’est possible»

Anthony souhaite transmettre son savoir à la jeune génération. Il espère que les enfants qu’il a rencontrés au cours de la journée apprendront qu’il est possible d’atteindre ses rêves.

«Quand je jouais à Dawson, j’étais en amour avec le basketball et je suivais beaucoup la NBA. Mais je ne pensais pas que c’était possible pour un jeune comme moi, de Montréal, de se rendre jusqu’à la NBA. Parce qu’on ne l’avait jamais vu encore. C’était irréel de penser jouer dans la NBA un jour», a raconté celui qui a évolué avec les Pistons de Detroit durant les deux dernières campagnes.

Pourtant, il a fait son chemin et s’est retrouvé avec le Heat de Miami en 2007, même s’il n’avait pas été repêché. Or, il a savouré deux titres de la NBA avec la formation floridienne en 2012 et 2013.

«De revenir ici et montrer aux enfants que quelqu’un ayant grandi dans la même ville qu’eux, qui est allé à l’école où ils iront peut-être, a réussi à se rendre dans la NBA, ils peuvent comprendre que c’est possible de le faire, même si ce n’est pas facile», a indiqué Anthony, soulignant que même si des difficultés sont rencontrées, le sentiment encore meilleur quand tu réussis.

«J’espère que notre rencontre leur apprendra que c’est possible d’avoir du succès, et ce, dans n’importe quel domaine qu’ils ont envie d’aller, pas seulement en basketball. Je souhaite qu’ils apprendront aussi qu’ils ne doivent pas s’imposer de limites», a-t-il conclu.