Juste sous notre nez !

Un important article de la prestigieuse revue Nature révèle qu’une bactérie qui vit normalement dans le nez produit une substance antibiotique capable d’éliminer une bactérie très dangereuse pour la santé humai­ne, le staphylocoque doré résistant aux antibiotiques.

L’émergence de nombreuses souches bactériennes résistantes aux antibiotiques risque de provoquer une des plus graves crises sanitaires­­ du 21e siècle. Déjà, les cas de tuberculose résistante aux antibiotiques ont explosé au cours des dernières années, tuant 170 000 personnes en 2012, et les Centers for Disease Control américains préviennent que certaines infections­­ courantes, comme la gonor­rhée, pourraient très bientôt ­devenir intraitables en raison d’une résistance à l’ensemble des antibiotiques dont nous disposons actuellement.