La série à sa limite

«C’est un long 3 de 5, ils ont encore besoin d’autant de victoires que nous pour gagner. On envoie notre as Karl Gélinas sur la butte avec un repos normal. On pense qu’on a une bonne position. Ceci dit, on avait une meilleure position qu’eux aujourd’hui, et ils ont gagné», a ajouté Scalabrini, ajoutant ne pas encore savoir si les Boulders enverraient leur meilleur élément Richard Salazar, lui qui a lancé deux manches samedi.