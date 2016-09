La sommellerie, au-delà du vin...

Beaucoup de gens croient, à tort, que les tâches d’un sommelier sont seulement de goûter, de sélectionner et de proposer des vins à ses clients. Disons que ça va un peu plus loin que ça!

La sommellerie touche les huiles d’olive, les cafés, les thés, les fromages, les cigares, les cidres, les eaux-de-vie et les bières. Vous êtes surpris? Un sommelier se doit d’avoir une bonne base de connaissance de ces produits, car en plus de faire les achats de vins dans un restaurant, un hôtel ou une auberge, il devra également s’occuper de suggérer à ses convives des choix de fromages, de tisanes, de cigares, etc. Donc non, un sommelier n’est pas seulement une personne qui déguste, achète et conseille des vins.

Complexe

Pour rendre la chose encore plus complexe, il devra bien sûr essayer d’apprendre les dizaines de cépages du monde, les pays et régions productrices de vin, les principaux vignerons et la qualité des millésimes. C’est tout? Non! Il devra aussi avoir de bonnes connaissances en géographie ainsi qu’en histoire. L’amoureux du vin devra alors passer de nombreuses heures dans ses bouquins et sur des sites web à étudier pour en savoir plus sur toutes les facettes du merveilleux monde des alcools.

C’est «triste», mais il devra également voyager dans les diverses zones vitivinicoles du globe, car rien n’est plus enrichissant que d’échanger avec les artisans du vin. Rencontrer les vignerons sur leur «terrain de jeu», c’est primordial. Une présence dans les salons, festivals ainsi que toute autre dégustation est recommandée. Il rencontrera des agents en vin, des gens de la SAQ et aura la chance de déguster de multiples produits en rafale.

Rester sobre

Ce qui me dirige vers le point suivant, un bon marchand de bonheur (le sommelier est un marchand de bonheur, non?) devra aussi fidéliser avec la sobriété. Les gens qui lèvent le coude ou qui ne recrachent pas pendant les dégustations seront vite ébranlés par l’alcool, perdant ainsi l’aspect analytique et leur bon jugement des produits en dégustation. Vous goûtez autant le vin en le recrachant.

En résumé, il faut se rappeler que la sommellerie c’est beaucoup plus que le vin et qu’un bon sommelier est travaillant, curieux et sobre. Ces trois qualités sont la clé pour la réussite d’un des plus beaux métiers du monde, celui de sommelier.