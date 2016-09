Le Canada se souvient du 11 septembre

OTTAWA – Dans une déclaration publiée dimanche, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tenu à rendre hommage à la mémoire des disparus du 11 septembre 2001 et à ceux qui s’étaient mobilisés pour prêter assistance aux près de 3000 victimes, dont 24 Canadiens, qui ont perdu la vie ainsi qu’aux survivants.

En ce jour marquant le 15e anniversaire du drame, Justin Trudeau a tenu a rappelé combien les premiers intervenants ont fait preuve de courage et de bravoure.

«Même si les attentats du 11 septembre resteront longtemps gravés dans nos mémoires comme étant un jour de destruction et de terreur, souvenons-nous aussi de l’humanité extraordinaire dont nous avons été témoins à un moment si tragique».

De son côté, la chef du Parti conservateur, Rona Ambrose, a jugé qu’il était indispensable d’effectuer un travail de mémoire collective.

«C’est à nous tous d’apprendre à la prochaine génération l’importance de se souvenir de ce tragique événement, d’en tirer des leçons et d’assurer que cela nous aide à bâtir un Canada plus fort», a exprimé Mme Ambrose sur sa page Facebook.

M. Trudeau et Mme Ambrose ont tenu à rappeler que la Journée nationale du service était aussi l’occasion de faire une bonne action. Justin Trudeau a demandé aux Canadiens de «participer à des activités communautaires et charitables» et Rona Ambrose de faire «de cette journée de douleur une journée de don».

Le 11 septembre 2001, près de 3000 personnes ont été tuées lors d’attaques perpétrées par 19 extrémistes d'Al-Qaïda au moyen d'avions de ligne détournés et précipités sur les tours du World Trade Center à New York, sur le Pentagone près de Washington et dans la campagne de Pennsylvanie à Shanksville.