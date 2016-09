Le plus gros diamant du monde a été vendu 79 M$

PARIS – Le plus gros diamant brut du monde a été vendu 79 millions de $ au bijoutier des vedettes, Grisogono. L’entreprise helvète l’a annoncé par voie de communiqué vendredi.

La nouvelle a été faite vendredi, à l’occasion de la 28e biennale des Antiquaires qui se tient au Grand Palais, à Paris, jusqu’au 18 septembre.

D’une largeur de 6 centimètres et de 813 carats, ce diamant baptisé «Constellation» a été découvert en novembre 2015, par une société canadienne, dans une mine du Botswana.

Le bijoutier Grisogono l’a ensuite acquis par un processus d’appel d’offres et espère pouvoir le tailler pour 2017.

«Je suis ravi d’avoir la chance de travailler un tel diamant et je suis conscient de la responsabilité immense que je dois à cette pierre et à l’équipe qui a travaillé si dur pour l’obtenir», a déclaré Fawaz Gruosi, fondateur et membre du conseil exécutif de Grisogono.

Les envieux pourront l’observer durant la Biennale des Antiquaires.