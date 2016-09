Depuis plus de 75 ans, des chercheurs de Harvard suivent une cohorte d’hommes et leur posent plein de questions pour notamment savoir ce qui aide à vieillir en beauté.

Cette recherche à long terme, intitulée l’étude Grant, a débuté en 1938. Deux groupes d’hommes ont été recrutés: le premier composé d’hommes dans leur deuxième année d’étude à l’Université Harvard et le deuxième est formé d’hommes provenant des quartiers les plus pauvres de Boston.

«Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé», affirme Robert Waldinger, le quatrième directeur de l’étude.

Tous ces hommes étaient à la fin de leur adolescence au moment de leur recrutement. Plusieurs sont encore en vie et maintiennent le contact avec l’équipe de recherche, qui en est à son quatrième (!) directeur.

Régulièrement, ces hommes et leurs proches sont interviewés et ils se prêtent à un examen de santé. Avec de telles données, composant une ressource absolument inestimable, il est possible d’établir des liens entre l’histoire de vie et le niveau de satisfaction.

Le secret pour vieillir heureux, selon les données de l’étude Grant, serait d’entretenir des bonnes relations. Tout simplement! Vous pouvez regarder la conférence TED de Robert Waldinger au sujet de cette grande conclusion de l'étude ici, en activant les sous-titres en français.

Même que l’équipe a trouvé que le meilleur prédicteur d’une vieillesse en santé est d’être impliqué dans une relation satisfaisante plus tôt dans sa vie.

Source: Brain Pickings