Le vent fait des siennes

«Il n’y a pas eu de bris majeurs, mais plusieurs branches sont tombées sur notre équipement. Nous avons mis plus d’équipes sur le terrain pour rétablir le courant le plus rapidement possible», a indiqué Geneviève Chouinard, porte-parole d’Hydro-Québec.

«On a assisté à un changement de masse d’air qui vient mettre fin aux températures humides. On aura encore du beau temps, mais avec des températures plus confortables», dit Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Dans la plupart des villes de la province, on se rapproche des normales de saison avec des températures oscillant entre 20 et 25 degrés pendant la journée et entre 10 et 15 degrés la nuit.