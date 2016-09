Les autobus scolaires électriques font du chemin

À Québec, un tout premier autobus scolaire électrique transporte une centaine d’élèves depuis la rentrée. Ces véhicules gagnent en popularité puisqu’on en comptera une cinquantaine cette année sur les routes de la province, soit quatre fois plus que l’an dernier.

La commission scolaire de la Capitale a dû ajouter cette année deux nouveaux trajets d’autobus à Val-Bélair et à Loretteville du fait de l’augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur.

Le véhicule a été acquis par Autobus Auger, qui a remporté l’appel d’offres de la commission scolaire. Depuis la fin août, une centaine d’élèves des écoles de L’Odyssée et Roger-Comtois montent à bord chaque jour. «On va faire le test cette année et si ça se passe bien, on prévoit en acheter un par an», dit Sylvain Auger, le PDG de l’entreprise.