Les céréales pour enfants au banc d’essai

Une autre trouvaille dans l’allée bio sont les céréales Puffins de Barbara’s. La variété à la cannelle est un excellent choix. Par portion de 30 g, elles apportent 5 g de fibres et 6 g de sucres. La liste d’ingrédients est flatteuse et on apprécie la présence de grains entiers.

Les céréales plus commerciales qui surprennent sont les Mini-Wheats de Kellogg’s. Les céréales originales ne contiennent pas de sodium, ce qui est exceptionnel. L’ensemble des céréales Mini-Wheats offre un bon rapport fibres/sucres (3 g de fibres et 6 g de sucre par portion) et une liste d’ingrédients appréciable.

Les céréales Cheerios Multi-Grain de General Mills figurent aussi dans les bons choix. Avec 3 g de fibres et 6 g de sucres par portion de 30 g, elles représentent un meilleur choix que celles au miel et aux noix. La présence de grains entiers au premier plan dans la liste des ingrédients en fait un produit qui se démarque.

Le moins bon choix de toutes les céréales analysées lors de ce banc d’essai: les céréales CROQ’O Cacao et guimauve de Sally’s. Avec du sucre, du sirop de maïs et du dextrose comme trois premiers ingrédients, ces céréales perdent beaucoup de points! Elles affichent 16 g de sucres par portion de 30 g et peu de fibres (1 g). Photo Chantal Poirier

Avec autant de sucre que les céréales précédentes, les Sugar-Crisp de Post portent bien leur nom. Plusieurs sour­ces de sucre se retrouvent d’ailleurs dans la liste d’ingrédients (sucre, sirop de glucose et miel). Ces céréales contiennent seulement 1 g de fibres par portion de 30 g. Photo Chantal Poirier

Les classiques Capitaine Crounche ne sont pas recommandables non plus. Elles apportent 13 g de sucres et seulement 1 g de fibres par portion. Leur teneur en sodium compte aussi parmi les plus élevées du banc d’essai (230 mg).

Il n’est pas étonnant de retrouver les populaires Froot Loops de Kellogg’s au rayon des mauvais choix. Bien qu’elles affichent moins de sucre que les choix précédents (11 g), celui-ci figure en tête de liste des ingrédients. En prime, les céréales contiennent des huiles hydro­génées et des colorants. Photo Chantal Poirier

Parmi les autres choix à éviter, on trouve les KRAVE de Kellogg’s. Le sucre est aussi au premier rang des ingrédients (10 g de sucres) et la liste d’ingrédients est peu avantageuse (plusieurs sources de sucres, de l’huile de palme, du colorant et des arômes artificiels).

Produits analysés