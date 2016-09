Les jeux sont faits en Coupe Sprint

L’épreuve très animée de Richmond, disputée sous les réflecteurs samedi et marquée par la victoire de Denny Hamlin, a mis un terme à la saison régulière de la Coupe Sprint.

Ils seront maintenant 16 engagés à disputer le championnat de la discipline-reine du NASCAR, dont la première de 10 étapes des séries éliminatoires sera présentée ce dimanche à Chicago.

Si une victoire en 2016 assurait à chaque pilote un accès à la «Chase», trois concurrents ont dû patienter jusqu’à cette dernière course pour obtenir leur place en vertu de leur récolte de points, soit Chase Elliott, Jamie McMurray et Austin Dillon.

Kyle Busch entreprendra la défense de son titre, mais il devra faire face à un peloton relevé qui compte dans ses rangs d’anciens champions bien déterminés à ajouter une autre couronne à leur palmarès.

C’est le cas de Jimmie Johnson, Brad Keselowski, Tony Stewart et Matt Kenseth.

Stewart fait encore des siennes

Ils furent jadis des coéquipiers et des amis, mais on imagine qu’ils ne prendront plus un repas ensemble.

Tony Stewart et Ryan Newman ont été impliqués dans un incident controversé qui a mené à un drapeau rouge à 37 tours de la conclusion de la course de Richmond, samedi soir.

L’accrochage a ruiné les chances qu’avait Newman de participer aux séries éliminatoires quand il a été poussé vers le mur de protection par son rival.

«Je ne peux contrôler sa colère, a-t-il dit devant les caméras. Nous ne nous attendions pas à un dénouement semblable. C’est surtout décevant de constater que vous êtes la victime d’un pilote qui, vu son comportement, aurait dû se retirer bien avant cette année.»

Stewart, qui n’en est pas à sa première controverse, a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière active à la fin de la présente saison.

Les 16 pilotes qualifiés pour la « Chase of the Sprint Cup »