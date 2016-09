Les souverainistes sont-ils vraiment fermés?

On dit que le PQ doit faire des efforts pour renouer avec les non-francophones, qui auraient été heurtés par la Charte des valeurs. Ah bon. Je pose une petite question : à quel moment, dans l'histoire, le PQ a-t-il reçu le début d'un appui significatif chez les non-francophones? En 1980 ? En 1995 ? Si tel est le cas, il faudrait m'en informer ? Ensuite ? Dans la décennie du nationalisme civique ? Je cherche aussi. Et je ne trouve toujours pas.

Le fait n'est pas agréable, mais il est indéniable : jamais les souverainistes n'ont reçu un bon accueil chez les anglophones ou chez les allophones. Si on se met dans leur peau, on peut comprendre pourquoi et on ne leur en voudra pas. Mais on ne peut pas faire semblant que ce n'est pas le cas. Même si le PQ a dès ses origines garantis les droits linguistiques de la minorité anglaise (c'était à l'époque le test de l'ouverture à l'autre), on l’a toujours accusé de pratiquer un nationalisme ethnocentrique. René Lévesque n’y a pas échappé. Lui aussi, on l'a diabolisé.

Alors quels ponts ont été brisés par la Charte? Les communautés culturelles s'étaient-elles ralliées au mouvement souverainiste récemment? Sans la Charte, le PQ aurait-il obtenu l'appui des communautés culturelles en 2014? J'ajoute une chose : les souverainistes, souvent, aiment s'accuser publiquement de fermeture identitaire et de nationalisme ethnocentrique: c'est à cause d'un manque d'ouverture envers les immigrants que ces derniers refuseraient de suivre le mouvement souverainiste. Vraiment? Que faut-il faire pour formuler un nationalisme compatible avec leur vision du Québec? Que faut-il dire ou faire pour répondre à leur demande?

On ose rarement se demander, et pourtant, on devrait le faire, si les non-francophones eux-mêmes sont injustement fermés à l'endroit du Québec francophone ou des souverainistes. Et si finalement, le problème, c'était moins notre ouverture à l'autre que l'ouverture de l'autre à nous? Et si, finalement, les non-francophones, malgré plusieurs décennies de bonne foi de la part des souverainistes, ne voulaient tout simplement pas entendre parler d’eux?

C'est normal : pour les anglophones, le Canada est leur pays. L'indépendance les placerait en situation minoritaire. Pourquoi souhaitaient-ils cela? Pour les immigrants, ils arrivent dans un pays mondialement reconnu, le Canada, et ils achètent spontanément la propagande fédérale. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne veulent pas faire éclater. L'anglais est la langue du continent, de l'empire américain et du monde, et on voudrait les amener à s'enthousiasmer pour la création d'une petite république de langue et de culture françaises en Amérique? Au cas par cas, on peut en gagner quelques uns. On s'en réjouira. Mais massivement, c'est peine perdu.

La seule manière pour les nouveaux arrivants de rejoindre le camp souverainiste, c'est de les amener à s'identifier au Québec francophone, pour qu'ils puissent dire nous avec lui. De ce point de vue, la loi 101 a donné une réponse majeure en montrant la marche à suivre. Elle définissait clairement la culture de réfrence à laquelle s'intégrer pour participer au Québec. De la même manière, la Charte des valeurs, malgré ses défauts, entendait définir une politique d'intégration qui aurait fait de la majorité historique francophone la culture de convergence de la société québécoise, en répondant aux défis de notre temps.

En fait, la Charte des valeurs contribuait à clarifier les conditions de l'intégration, rompait avec le multiculturalisme fédéral et poussait les nouveaux arrivants à embrasser l'histoire et les mœurs de la société d'accueil. En un mot, elle pouvait contribuer à intégrer les nouveaux arrivants dans l’univers de sens de la majorité historique francophone. Elle aurait pu jouer un grand rôle pour favoriser l'intégration nationale. Dans notre monde, c'est le rôle de l'État de favoriser l'intégration substantielle des arrivants à la société d'accueil. Cette dernière, toutefois, ne doit pas s'excuser d'exister. C'est ainsi que l'intégration peut vraiment fonctionner. C'est lorsqu'un immigrant en vient à dire nous avec la majorité historique francophone qu'il peut spontanément embrasser la cause de l'indépendance.

Les souverainistes devraient garder ces considérations en tête avant de battre publiquement leur coulpe en s'accusant de tous les maux. La meilleure manière d'intégrer les nouveaux arrivants au peuple québécois, c'est d'affirmer de manière décomplexée son identité. Les déclarations gentillettes et emportées sur les merveilles de la diversité révèlent seulement une chose : les souverainistes se laissent aisément culpabiliser dès qu’on les accuse de fermeture. Ils veulent prouver qu'ils sont gentils : ils montrent surtout qu'ils prennent peur facilement. Il devrait y avoir des limites à se rougir les genoux.

Tant que le Québec ne sera pas indépendant, les souverainistes seront toujours accusés des pires maux. Ils auront beau multiplier les gages de bonne conduite et quêter un certificat de respectablité, les accusations grossières viendront toujours. On ne fait pas sécesson d'un pays comme le Canada sans risquer un peu sa réputation. Les souverainistes devraient l'accepter mentalement, se faire une carapace, accepter les injures et les insultes et mener une politique qui ne soit plus soumise aux critères de respectabilité associées au Canada de 1982 et au multiculturalisme fédéral.

Ce n'est pas en faisant systématiquement pénitence qu'un mouvement politique peut susciter les vocations.