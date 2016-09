Coupe du monde de hockey: l'Europe a-t-elle appris sa leçon?

Le deuxième match préparatoire opposant l’Europe à l’Amérique du Nord aura lieu dimanche soir au Centre Bell et les représentants du Vieux Continent souhaitent prendre leur revanche.

Jeudi, les jeunes ont étourdi les vétérans européens avec leur vitesse dans une victoire sans appel de 4-0 devant 18 005 spectateurs au Centre Vidéotron de Québec.

Selon l’attaquant français Pierre-Édouard Bellemare, Équipe Europe devra «simplifier les choses» si elle veut obtenir sa revanche sur la formation des 23 ans et moins.

«Encore une fois, on s'est compliqué la vie. On essayait des jeux qui, sur une grande patinoire, auraient peut-être passé, mais qui, sur une petite glace, avec des joueurs aussi rapides et avec une qualité offensive aussi importante, ne fonctionnent pas», a-t-il résumé après la défaite de son équipe.

L’entraîneur-chef de l’Amérique du Nord, Todd McLellan, s’attend d’ailleurs à une meilleure opposition qu’il y a trois jours.

Marian Hossa, qui n'a pas terminé la dernière rencontre après avoir bloqué un tir, sera à son poste.