Martine Ouellet veut assouplir la ligne de parti

Encore échaudée par les votes sur Anticosti au cours desquels elle a préféré s’absenter, Martine Ouellet promet de mettre fin – ou presque – à la ligne de parti, advenant sa victoire à la course à la chefferie du Parti québécois.

Il y a toutefois un «mais». Si la ligne de parti est abolie, elle sera maintenue lorsqu’il sera question des positions adoptées par les délégués péquistes qui se réunissent tous les quatre à six ans en congrès.

À titre d’exemple, on se souviendra notamment de la position du Parti québécois sur la Charte des valeurs qui avait été adoptée lors d’un de ces fameux congrès.

En dehors de cette zone, l’aspirante-chef croit qu’il est essentiel de permettre le vote libre aux députés du caucus péquiste.

Cynisme

En entrevue avec notre Bureau parlementaire, Mme Ouellet a expliqué que, selon elle, la ligne de parti «alimente le cynisme et éloigne les gens de la politique».

La candidate ne craint pas que l’abolition de la ligne de parti divise le caucus. «Ça risque plutôt de faire le contraire, a-t-elle indiqué. Les débats devront se faire beaucoup plus en profondeur et, en même temps, les adhésions, elles, seront beaucoup plus fortes.»

Pas de discorde en vue

Somme toute, ce nouvel angle d’attaque dans le plan de match de Martine Ouellet risque de susciter peu de débats avec ses adversaires, qui se sont déjà majoritairement positionnés en faveur d’un assouplissement de la ligne de parti.

Trop peu trop tard si Mme Ouellet espérait, en faisant mousser cette prise de position, récolter l’appui de Sylvain Pagé, qui était jusqu’à hier encore l’un des rares députés encore non alignés.

Le député de Labelle avait lancé, il y a cinq ans, un manifeste dans lequel il suggérait notamment d’assouplir la ligne de parti.

►En entrevue avec notre Bureau parlementaire, vendredi, Mme Ouellet n’a d’ailleurs pas manqué de souligner la contribution de Sylvain Pagé à ce débat. Il s’est finalement rallié à Alexandre Cloutier, hier.