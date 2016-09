Messieurs, voici pourquoi vos conjointes vous trompent

Il y a quelques semaines, nous avons publié un texte sur les raisons qui poussent les hommes à tromper leur conjointe. Aujourd’hui, on parle des femmes.

Selon le célèbre psychothérapeute américain M. Gary Neuman, contrairement à ce que l’on peut croire, les causes de l’adultère au masculin sont beaucoup plus émotionnelles que purement physiques.

Pour ce qui est des femmes, l’auteur de plusieurs bestsellers sur la vie de couple explique que c’est un amalgame d’éléments reliés à l’insatisfaction émotionnelle et sexuelle.

Il base ses conclusions sur des entrevues qu’il a effectuées auprès de 400 femmes mariées.

Parmi cet échantillon, 39 % des femmes ont avoué avoir trompé leur époux physiquement. On ne parle donc pas du simple flirt avec un collègue.

Il propose aux hommes des façons de minimiser les risques de voir leur conjointe sauter la clôture... ou plus précisément, l’homme qui se trouve l’autre côté de la clôture.

Voici donc les propos du spécialiste de la vie de couple remixés par le Sac de chips.

Le manque de satisfaction sexuelle

Parmi les femmes ayant commis l’adultère, le premier problème qu’elles soulèvent est le peu de relations sexuelles qu’elles ont avec leur partenaire.

Selon Neuman, les femmes généralement comblées ont en moyenne un minimum de 10 relations sexuelles avec leur partenaire par mois.

Les femmes plus insatisfaites de ce côté auraient pour leur part moins de 5 relations sexuelles par mois.

Allez mon grand, sors tes meilleurs « moves »... 2 fois par semaine minimum !

Le manque de satisfaction émotionnelle

Il dénombre 3 aspects importants à la dimension émotionnelle auxquels les hommes doivent porter plus attention.

Le temps

Selon l’expert, les femmes qui passent en moyenne plus de 30 minutes par jour à communiquer de façon ininterrompue avec leur conjoint sont généralement plus heureuses et comblées.

Traduction : lâche ton téléphone, laisse la « game » de côté, arrête de « gosser » sur ta voiture/moto/collection de Hello Kitty...

Regarde-la dans les yeux et fais don de ton temps et de ton attention, champion !

Sois là... LÀ !

Si tu es capable d’écouter les émissions d’après-match des Canadiens, tu peux certainement écouter ce que ta charmante conjointe a à exprimer sur sa journée.

Pour référence, fais comme lui :

Le manque d’écoute

OK. Réglons ça une fois pour toutes.

Quand elle te décrit une situation relativement à une amie, son travail, sa famille, sa ligue de garage de hockey, TOUTE SITUATION, dans laquelle elle est contrariée, stressée, peinée... ÉCOUTE et utilise toute ton énergie pour essayer de comprendre ce qu’elle ressent et tente de te mettre à sa place.

Garde tes conseils pour toi. Ne joue pas à l’avocat du diable même si tu en as tellement le goût.

« Oui, mais ta boss a quand même raison, chérie. »

« OK, mais tu la méritais ta punition. T’as quand même rentré l’autre fille dans la bande par-derrière. »

NON.

Tu ne dis rien de ça. Tu écoutes. C’est tout !

Tu sais le beau gars au bureau qui tente de la séduire depuis des mois, dis-toi que lui, il prend toujours son bord dans tout.

Ce n’est pas si compliqué mon gars.

Si elle veut de tes conseils, elle va te le demander. D’ici là :

Le manque d’appréciation

Si cela était la raison principale que citait Neuman pour expliquer pourquoi les hommes trompent, les femmes ne sont pas immunisées contre le manque d’appréciation non plus.

De façon concrète, Neuman propose aux hommes de faire au moins 2 gestes par jour démontrant toute l’appréciation qu’ils ont pour leur conjointe.

Lui écrire un petit mot doux par texte, lui faire savoir qu’elle est extraordinaire dans chaque petit recoin de sa personne, lui donner un massage, lui amener un café pendant sa pause... uriner avec précision et baisser le siège de toilette.

Les petits détails font toute la différence.

De sages paroles pour conclure

Le psychothérapeute termine son exposé avec ce dernier conseil : « la clé du succès pour rendre une femme heureuse et satisfaite est la grosseur de votre... cœur ! »

L’équipe du Sac de Chips aimerait ajouter : « Si tu fais tout ce qu’on vient de dire et elle te trompe quand même, personne ne te retient buddy, va trouver quelqu’un qui t’aime pour vrai ! »