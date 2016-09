Montréal derrière les jeunes loups

Le Centre Bell n’avait pas vibré au rythme du hockey depuis cinq mois. Si Céline Dion s’était occupée de l’animer dignement cet été, les jeunes loups de l’équipe nord-américaine des moins de 23 ans ont offert un spectacle électrisant et inspiré devant des gradins quelque peu dégarnis, dimanche soir.

En fait, la réponse montréalaise à ce second match préparatoire de la Coupe du monde entre les équipes de l’Amérique du Nord et l’Europe a été plus timide que celle de la Vieille capitale, jeudi. À en croire les chiffres officiels dévoilés, 17 243 billets ont trouvé preneurs. Mais plusieurs sections dans les hauteurs de l’édifice étaient vides alors que les gradins dans les rouges, où le prix des billets variait entre 100 et 150 $, étaient clairsemés.

En contrepartie, le Centre Vidéotron de Québec avait presque affiché complet, jeudi, accueillant 18 005 amateurs.

Les spectateurs montréalais se sont rangés derrière l’équipe nord-américaine. Selon plusieurs d’entre eux rencontrés par Le Journal aux tourniquets du Centre Bell, cette équipe sera à prendre au sérieux durant la Coupe du monde. Bourrée de talents, rapide et fougueuse, la troupe de Todd McLellan pourrait causer la surprise et donner de sérieux maux de tête aux puissances.

«Les jeunes vont surprendre. Ils pourraient peut-être même gagner la coupe, a fantasmé Maxime Latour qui verra en noir et orangé pour les prochaines semaines. Ils sont plaisants à regarder et ils patinent vite.»

Les regards vers McDavid

Un peu plus loin, Nicolas Meloche a abondé dans le même sens. «C’est la relève et les prochaines grandes vedettes de la LNH. Je crois que leur rapidité fera la différence», a assuré le résident de Valleyfield qui a vanté les mérites de Connor McDavid.

«Je suis curieux de voir jusqu’où ils se rendront, s’est questionné Hannes Lamothe. Cette équipe a tellement de talents. Si les joueurs peuvent créer une bonne chimie, ils causeront une surprise. Ce serait intéressant de les revoir ensemble dans quatre ans.»

Les milliers de regards étaient évidemment tournés vers les jeunes vedettes Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Jonathan Drouin, Johnny Gaudreau et cie.

«McDavid vaut le prix d’entrée à lui seul, s’est exclamé Francis Girard qui a pu remercier son oncle à ses côtés pour l’invitation. Juste le voir transporter la rondelle, c’est impressionnant.»

Et le Canada ?

Si l’équipe nord-américaine suscite l’intérêt des amateurs, bon nombre d’entre eux croient que le Canada conservera son titre remporté en 2004. Difficile de parier contre une super puissance championne olympique en titre.

«Le Canada sera très dur à battre. C’est une équipe dominante», a assuré Hannes Lamothe, Coors Light à la main avant le match.

«Elle domine dans toutes les sphères du jeu. Elle compte sur d’excellents entraîneurs, des gardiens solides, une puissante brigade offensive et une solide défensive. Elle est rapide et robuste», a-t-il ensuite expliqué alors que le houblon n’avait pas altéré son sens de l’analyse.

«J’ai bien confiance pour le Canada. La structure de l’équipe fait en sorte qu’elle gagnera, a renchéri Daniel Pilon. On a trois excellents gardiens et une défensive impressionnante.»

Justement, le petit nouveau du Canadien, Shea Weber, a gagné de nombreux admirateurs par son jeu robuste qui n’est pas passé inaperçu dans les deux matchs de la formation canadienne face aux États-Unis.